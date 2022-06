Presidente de México insta a sus compatriotas en EEUU a no votar por quienes los maltratan

Escucha esta nota aquí

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortó este miércoles a sus compatriotas que viven en Estados Unidos a no apoyar electoralmente a congresistas estadounidenses que, según él, los maltratan.



López Obrador hizo el llamado al rechazar acusaciones del senador republicano Marco Rubio de que ha cedido el control de parte del territorio mexicano a narcotraficantes.



"Ojalá nuestros paisanos tomen nota, porque antes no se hablaba de estos temas y por eso maltrataban al mexicano y maltrataban al migrante, y hacían lo que querían, porque no había información", dijo el mandatario de izquierda en su habitual conferencia matutina.



"Que ya no se esté apoyando gentes de malas entrañas que no tienen ideales, que no tienen principios, que actúan de mala fe", prosiguió López Obrador.



De acuerdo con datos del gobierno de México, basados en un censo del Current Population Survey de Estados Unidos, en 2018 residían en el país vecino 38,5 millones de personas de origen mexicano.



Rubio, senador por Florida, arremetió el martes contra AMLO, como se le conoce al presidente por sus siglas, al referirse a su ausencia en la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles.



López Obrador declinó la invitación de su homólogo estadounidense, Joe Biden, en rechazo a la exclusión de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.



"Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana", escribió el legislador de origen cubano en Twitter.



Estados Unidos celebrará elecciones de medio término de noviembre, que tienen fuertes implicaciones para la presidencia de Biden y el Congreso estadounidense.



El gobernante mexicano, cuya popularidad ronda 62%, ha dicho que los senadores Robert Menendez, del partido Demócrata por Nueva Jersey, y Ted Cruz, republicano por Texas, han hecho acusaciones similares a las de Rubio y los emplazó a presentar pruebas de su supuesta tolerancia con los cárteles.



"Yo sí tengo pruebas" de que la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos le ha entregado dinero a Cruz, dijo AMLO, refiriéndose a la organización que defiende la tenencia de armas pese a los sistemáticos y mortales tiroteos en ese país.



El mandatario considera que los congresistas estadounidenses usan el discurso del narcotráfico en México como "estrategia" electoral, pues a su juicio les resulta efectiva.

Lea también Mundo Presidente de México rechaza asistir a la Cumbre de las Américas Andrés Manuel López Obrador consideró que "no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano

Lea también Mundo EEUU y México infligen "abusos" a los migrantes en la frontera, dice HRW Las solicitudes del estatus de refugiado y las detenciones de migrantes en México "han aumentado drásticamente" a medida que el presidente estadounidense Joe Biden "sigue restringiendo el acceso al asilo en la frontera sur", alertó la ONG en un informe

Lea también Mundo Biden busca acercarse a líderes latinoamericanos en apertura de Cumbre de las Américas Se prevé que Biden, en su discurso, anuncie una alianza con América Latina para mejorar la situación económica, en plena recuperación pospandemia, con tal de movilizar inversiones