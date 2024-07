Presidente de México pide a EEUU "informe completo" sobre captura de líderes del cártel de Sinaloa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes a Estados Unidos un "informe completo" sobre la detención el jueves de dos líderes del cártel de Sinaloa, entre ellos su cofundador Ismael "El Mayo" Zambada, una operación en la que no participaron autoridades mexicanas.





"El gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe completo, no es nada más de declaraciones generales, hay que informar, tiene que haber transparencia", señaló el mandatario en su habitual rueda de prensa, en la que fueron presentadas imágenes de Zambada, de 76 años, y del capo Joaquín Guzmán López, de 38 años, ya sometidos.





A "El Mayo", que nunca había caído preso, se le ve con una camiseta azul dentro de un vehículo y puesto el cinturón de seguridad, mientras Guzmán López, uno de los hijos del detenido Joaquín "El Chapo" Guzmán, aparece custodiado por agentes en una pista de aterrizaje.





La captura de ambos narcos, ocurrida en Texas tras un audaz operativo de infiltración, supone uno de los golpes más duros asestados a la poderosa banda criminal originaria del estado de Sinaloa.





Las actividades en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, transcurrían en calma, aunque la secretaría de Defensa envió este viernes a dicho estado 200 efectivos de las fuerzas especiales del Ejército "para apoyar la estrategia de seguridad e inhibir las actividades de la delincuencia organizada", según un comunicado.





López Obrador aclaró que no hay "desconfianza" de su gobierno hacia la operación de las autoridades estadounidenses para capturar a Zambada, pero recordó que siempre ha "pedido que haya respeto".





Destacó ademas que, ya sea que el capo haya tomado la decisión de entregarse o que fuera capturado, su detención "significa un avance importante en el combate al narcotráfico".





Previamente, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que el gobierno mexicano no participó en el operativo y que hasta el momento desconoce todos los detalles de la captura, anunciada la víspera por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.





"Esperamos el comunicado oficial (...) si fue captura, si fue entrega, qué es lo que pasó. Eso es parte de lo que el gobierno de Estados Unidos tendrá que hablar", agregó Rodríguez.