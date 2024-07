Presidente de México pide no meter "las narices" en Venezuela

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , pidió este martes no meter "las narices" en Venezuela a quienes cuestionan e incluso denuncian un fraude en las elecciones que dieron un tercer mandato consecutivo a Nicolás Maduro.

"Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática", dijo el mandatario izquierdista durante su habitual rueda de prensa.