Presidente de Perú alega inocencia e invoca derecho al silencio en caso de presunta corrupción

"Le he dicho a la fiscal que no formo parte de ninguna red criminal, voy a demostrar mi inocencia", d ijo Castillo a los periodistas tras concluir la diligencia que duró una hora.

"A nadie he robado, a nadie he matado, acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo", agregó, tras retornar a la sede del Ejecutivo.