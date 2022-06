Presidente de Uruguay cancela viaje a la Cumbre de las Américas por covid

Escucha esta nota aquí

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, canceló su viaje a Los Ángeles para asistir esta semana a la Cumbre de las Américas tras dar positivo al covid-19, informó el lunes en Twitter.



"Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del COVID 19", escribió en la red social.



"A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días", añadió el mandatario, que no ofreció más detalles sobre su estado de salud.



El domingo había participado en un evento sobre el agro en Montevideo.



La asistencia de Lacalle Pou a la Cumbre de las Américas, que se realiza de este lunes al viernes, se había anunciado la semana pasada.



Su llegada a la ciudad californiana estaba prevista para la noche del martes, dijo este lunes a AFP un portavoz de la Presidencia, horas antes del anuncio del test positivo.



El uruguayo se suma a la lista de presidentes ausentes en esta cumbre, la primera que acogerá Estados Unidos desde 1994, cuando se estrenó la cita regional.



El encuentro regional ha sufrido turbulencias en su organización desde que Washington se mostrara reacio a invitar a los mandatarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba bajo la acusación de "no respetar" los principios de la Carta Democrática Interamericana.



La exclusión de los tres países fue confirmada este lunes por un funcionario del gobierno de Joe Biden.



Como consecuencia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no acudirá a la cumbre.



Con los mismos argumentos declinó asistir la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, mientras su homólogo de Guatemala, Alejandro Giammattei, cuya gestión ha recibido críticas de la Casa Blanca, también rechazó la invitación.



Se trata de países claves para discutir la crisis migratoria en la región, el principal tema de la agenda del encuentro continental, en momentos en que miles de migrantes continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos.



Este lunes partió rumbo hacia el norte una caravana que estaba apostada en el sur de México. Muchos de ellos son venezolanos y nicaragüenses que dicen buscar una mejor situación económica que en sus países.