Presidente egipcio se congratula por la operación en canal de Suez

El presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, se congratuló el lunes por el buen resultado de la operación para desencallar el portacontenedores "Ever Given", bloqueado en el canal de Suez desde el martes.



"Hoy, los egipcios consiguieron poner fin a la crisis del navío encallado en el canal de Suez, pese a la gran complejidad técnica del proceso", tuiteó el lunes el mandatario, después que la Autoridad del Canal anunciara que el gigantesco barco había sido reorientado en un 80% en la "dirección correcta".



Pese a este tuit del presidente, la autoridad aún no había anunciado oficialmente el fin de la operación para desencallar el barco.



Según una periodista de la AFP, el navío seguía inmóvil poco antes del mediodía del lunes.



Y, según las webs de visualización del tráfico marítimo, el "Ever Given" seguía parcialmente cruzado en el Canal de Suez el lunes por la mañana.



Sisi subrayó además que "los egipcios han demostrado hoy que siguen estando a la altura" y señaló que el canal de Suez, inaugurado en 1869, fue excavado por "sus abuelos con la fuerza de sus cuerpos".