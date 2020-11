Presidente Piñera vota y llama a la paz y unidad: "La mayoría queremos cambiar la Constitución"

Escucha esta nota aquí

"La inmensa mayoría queremos cambiar, modificar nuestra Constitución". Esas fueron las primeras palabras del Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, citado en Emol, tras ejercer su voto en el Colegio San Francisco Los Dominicos, en Las Condes.



El mandatario agregó: "Siempre dije que nuestro Gobierno no era neutral, tenía dos compromisos fuertes y claros. Primero que este Plebiscito sea uno que honre nuestra tradición democrática y nos sintamos todos orgullosos de ejercer la democracia. Y segundo compromiso, contribuir para que Chile tenga una buena Constitución, que recoja las mejores tradiciones republicanas, los principios que viven en el alma de nuestra sociedad".

También hizo un llamado a la "paz y unidad" en este proceso y a evitar los hechos de violencia.

"La inmensa mayoría quiere vivir en paz, sentirse orgulloso de nuestra democracia cuando termine este plebiscito. Pero hay un grupo muy minoritario que quiere lo contrario, destruirlo todo. ¿Quiénes son? Los mismos que quemaron el metro, las iglesias, que no creen en la democracia. Esos grupos van a intentar obstaculizar, pero estoy absolutamente convencido que no lo van a lograr, los chilenos no vamos a aceptar que un grupo de violentistas nos quiten el derecho de vivir en paz y en democracia", manifestó.

​