Presunto plagio de candidata a dirigir Corte Suprema agita la política mexicana

En "eso todo mundo coincide, que es una copia, de eso no hay duda; lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién", dijo este lunes López Obrador en su habitual conferencia matinal.

El caso fue revelado por un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La institución informó luego haber encontrado un " alto nivel de coincidencias entre ambos textos" , sin citar los nombres de los implicados o culpar a alguien en particular.

"Sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial", sostuvo.