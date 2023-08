Prigozhin, el líder paramilitar que se convirtió en enemigo de Putin

El lunes por la noche, apareció en un video difundido por grupos cercanos a Wagner en que decía estar en África, para "hacer a Rusia aún más grande en todos los continentes y a África, aún más libre". No viviría para esa nueva empresa.

Cuando circuló un video de un supuesto desertor de Wagner ejecutado con un mazo, Prigozhin no dudó en elogiar el asesinato y calificar de "perro" a la víctima.

"No beban mucho, no se droguen, no violen a nadie", dijo también a un grupo de prisioneros que habían combatido seis meses y recuperado la libertad.