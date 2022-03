Principal acusado de atentados de París de 2015 confiesa que "renunció" a inmolarse

Escucha esta nota aquí

Salah Abdeslam, el principal acusado en el juicio sobre los atentados yihadistas que mataron a 130 personas el 13 de noviembre de 2015 en París, confesó este miércoles que "renunció" a utilizar su cinturón de explosivos esa noche.

"No seguí adelante, renuncié a mi cinturón, no por cobardía, no por miedo, sino que no quise, eso es todo", dijo Abdeslam en respuesta a una abogada de la parte civil, Claire Josserand-Schmidt

El único miembro superviviente de los comandos yihadistas llevaba cerca de dos horas de silencio ante las preguntas del tribunal, de la fiscalía y de los primeros abogados de la parte civil cuando se decidió a dar algunas respuestas.

La abogada le había preguntado sobre sus declaraciones anteriores, cuando en febrero ya sugirió que se había "echado atrás" y que había renunciado a hacer estallar su cinturón de explosivos la noche del 13 de noviembre. Algo que ahora fue confirmado por Abdeslam.

Claire Josserand-Schmidt le preguntó por qué dijo entonces a sus familiares, que el cinturón no había funcionado. "¿Es una mentira entonces?" dijo la abogada. "Sí, eso es", dijo el acusado.

"Me avergonzaba no haber seguido adelante. Tenía miedo de cómo me mirarían los otros [yihadistas]. Tenía 25 años. Eso es todo, es el hecho de que tuve vergüenza, simplemente", dijo el francés de 32 años, que luego volvió a guardar silencio.