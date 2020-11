Principales reacciones: Trump y Biden cabeza a cabeza

Escucha esta nota aquí

Mientras los conteos para definir el ganador de esta contienda electoral en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, continúan, muchos ya se han manifestado. Acá las reacciones más importantes hasta el momento:

Jair Bolsonaro: "Espero que Trump gane"

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo este miércoles que espera que Donald Trump sea reelecto en Estados Unidos. "Ustedes conocen mi posición, es clara, eso no es interferencia, tengo una buena política con Trump, espero que sea reelecto, espero", dijo el mandatario a las afueras de su residencia oficial en Brasilia mientras conversaba con seguidores.

Consultado sobre quienes consideran que su abierto apoyo a la reelección de Trump constituye una interferencia en política internacional, el líder brasileño ironizó: "¿Quiénes somos nosotros para intervenir?" "¿Cómo quieres que interfiera? ¿Económicamente?, ¿Militarmente?, ¿Un ataque cibernético?", bromeó con sus seguidores.

A continuación, Bolsonaro criticó al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, quien disputa la presidencia con Trump, por instar a Brasil a preservar su selva amazónica. "El candidato demócrata ha hablado un par de veces sobre la Amazonía. ¿Es eso lo que ustedes quieren para Brasil? Eso es lo que yo llamo interferencia", dijo.

López Obrador: no puedo "opinar"

Contrariamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se rehusó a opinar sobre las elecciones en Estados Unidos hasta que no se aclare el vencedor. No obstante, celebró que el proceso electoral no ha provocado "ninguna alteración" a la economía mexicana.

"No podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé el ganador. Es una elección cerrada y no podemos nosotros dar ninguna opinión", expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

El presidente mexicano, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), auguró que el recuento "va a llevar más tiempo" y sentenció: "Hay que esperarnos".

"A mí me satisface de que no hay en el caso de nuestra economía ninguna alteración", finalizó el presidente, quien dijo que el dólar se intercambia al momento en 21,15 pesos mexicanos, en la misma línea que la semana pasada.

Alemania: preocupación por "situación muy explosiva"

Por su parte, Alemania expresó su preocupación por una "situación muy explosiva" en Estados Unidos, donde Donald Trump se declaró vencedor de la elección presidencial antes del final del recuento de votos.

El resultado de "estas elecciones no está aún decidido (...), se están contando aún los votos", dijo al canal ZDF, declaró la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer.

La ministra conservadora habló de una "situación muy explosiva en Estados Unidos" y advirtió sobre una posible "crisis constitucional en Estados Unidos". "Es algo que debe preocuparnos a todos", agregó la ministra del gobierno de Angela Merkel.

"Deberíamos insistir juntos para que las elecciones democráticas se lleven a cabo hasta el final. Esto quiere decir que terminan cuando todos los votos han sido contabilizados", estimó por su parte el ministro de Finanzas, Olaf Scholz. El responsable insistió en la importancia de tener un resultado final que emane de "elecciones democráticas que sigan los procedimientos democráticos". "Cada ciudadano tiene que tener la posibilidad de influir en el resultado con su voto", agregó.

Por otra parte, el ministro alemán de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, pidió a los dirigentes estadounidenses mantener su confianza en el proceso electoral. La tasa de participación es "históricamente alta, pero también la polarización. Por eso es importante que todos los responsables políticos (...) promuevan la confianza en el proceso electoral y en los resultados", señaló en un comunicado, al mismo tiempo que el presidente Donald Trump cuestionaba el recuento de votos.

España trabajará con el presidente "sea quien sea"

El Gobierno de España está a la espera del recuento final que decida la Presidencia de Estados Unidos, pero trabajará con el nuevo presidente estadounidense "sea quien sea" porque es su responsabilidad "sea más fácil o más difícil".

Lo ha señalado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien en una entrevista con la Cadena Ser abogó por esperar a que se recuenten "todos y cada uno de los votos" para saber con quién van a tener que empezar a trabajar a partir de enero, cuando tome posesión el nuevo presidente de Estados Unidos.

El Gobierno de Pedro Sánchez receta "calma y sosiego" hasta el fin del recuento porque la elección es "muy ajustada", "una especie de referéndum y se gana y se pierde por un pequeño margen". Además, enfocan el interés de España en el "cómo construir una agenda transatlántica con quien gane estas elecciones para gobernar la globalización".

Reino Unido: estrecha relación gane quien gane

En un discurso muy similar, el Reino Unido insistió en que su estrecha relación con Estados Unidos está asegurada gane quien gane las elecciones norteamericanas, pero se cuidó en destacar su desacuerdo en materia de cambio climático con la administración Trump.

El primer ministro Boris Johnson, aliado del republicano Donald Trump, no quiso hacer comentarios en el parlamento cuando se le preguntó sobre la prematura declaración de victoria por parte del presidente estadounidense y su intención de acudir al Tribunal Supremo para defenderla.

Pero el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, afirmó en declaraciones a Sky News que quienquiera que gane "no está preocupado por la relación" entre Londres y Washington. Y quitó importancia a los reparos expresados por el demócrata Joe Biden sobre los planes británicos para Irlanda del Norte tras el "brexit”.

Francia: el resultado no tendrá un impacto comercial mayor para Europa

El resultado de las elecciones sea cual sea no tendrá un gran impacto comercial para Europa, dijo, por su parte, el ministro de Economía francés. Las elecciones estadounidenses, cualquiera que sea su resultado, "básicamente no cambiará mucho nuestros intereses comerciales", dijo el ministro Bruno Le Maire en una entrevista radial. "No debemos hacernos ilusiones. Estados Unidos no ha sido un socio amistoso de los Estados europeos desde hace muchos años", añadió Le Maire.

Canadá sigue "con cautela" el conteo de votos

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que está "siguiendo con cautela" el recuento de votos y anticipó que el resultado final de la votación puede que no se conozca hasta dentro de "días".

Sin embargo, Trudeau no contestó la pregunta de un periodista sobre si estaba preocupado por la situación en el país vecino, después de que Trump declarara victoria. De camino al Parlamento canadiense en la mañana del miércoles, Trudeau declaró que "como todo el mundo sabe, hay un proceso electoral en marcha en Estados Unidos. Por supuesto estamos siguiéndolo con cautela y lo seguiremos todo el día y en el transcurso de días".

El primer ministro esloveno felicita por anticipado a Trump

Un poco menos reservado, el primer ministro esloveno, Janez Jansa, felicitó al presidente a Trump. "Parece claro que los estadounidenses eligieron a Donald Trump", dijo en Twitter el jefe de gobierno, que lidera el partido antimigración SDS.

Janez Jansa es junto a su homólogo y aliado húngaro, Viktor Orban, uno de los dirigentes europeos que ha apoyado la candidatura de Trump. El primer ministro esloveno dijo que el candidato demócrata Joe Biden sería "el presidente más débil de la historia de Estados Unidos".