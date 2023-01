Príncipe Enrique, acusado de querer "demoler" la monarquía británica con sus memorias

Así, relata por ejemplo una disputa en 2019 en Londres durante la cual Guillermo, ahora de 40 años, tildó a la exactriz estadounidense Meghan Markle, con la que su hermano menor se había casado un año antes, de "difícil", "grosera" y "áspera".



Afirma que esté lo zarandeó y lo tiró al suelo y esperaba que el otro le devolviese el golpe y entablar una pelea. También afirma que Carlos III hacía "sádicas" bromas sobre sí era el "verdadero" padre de Enrique, que creció entre rumores sobre su parecido con el mayor James Hewitt, amante de Diana.



Otros detalles sórdidos incluyen cómo perdió la virginidad con una mujer mayor en un campo detrás de un pub, su consumo de cocaína siendo adolescente, las 25 personas que mató durante sus misiones militares en Afganistán o la mujer, a la que se abstiene de llamar "medium", que le permitió contactar con su difunta madre.



Acusa asimismo a Guillermo y la esposa de este, Catalina, a la que Meghan atribuyó un "cerebro de bebé", de haberle alentado cuando tenía 20 años a disfrazarse de nazi, provocando un grave escándalo.



En opinión Richard Fitzwilliams, experto sobre la familia real, "lo peor" del libro es "el modo en que se presenta a Guillermo". "Alguien que traicionó su confianza (...) alguien que lo agredió realmente. No es un retrato muy halagador para un futuro rey", subraya.



Ya en la serie documental "Harry & Meghan", estrenada por Netflix en diciembre, Enrique acusó al servicio de prensa de su hermano de la cobertura mediática negativa contra él y Meghan, debida en su opinión a que "robaban protagonismo" a otros miembros de la familia. Aunque según fuentes citadas por The Sun, Carlos III y Guillermo están tristes por estas acusaciones, el palacio de Buckingham no reaccionó.



"Por una parte, cuando algo no se desmiente, la gente empieza a creerlo", afirma Fitzwilliams. "Por otra, la familia real tiene un verdadero problema: ¿cómo gestionar esta situación?", agrega. De momento, parece ya improbable que Enrique y Meghan estén junto a la familia en la pomposa ceremonia de coronación del nuevo rey, prevista el 6 de mayo en la Abadía de Westminster.