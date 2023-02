Profesora muere apuñalada por un alumno en plena clase en Francia

Una profesora de español de un colegio secundario en San Juan de Luz, en el suroeste de Francia, murió apuñalada por un alumno en plena clase. Según el fiscal a cargo el caso, el presunto agresor tiene 16 años y se halla detenido.



La víctima es una profesora de 52 años. Según los medios, el alumno declaró que estaba "poseído" y que había oído voces.



"En este momento, nada apunta hacia una pista terrorista. El autor tiene evidentemente trastornos psicológicos", declaró a la AFP una fuente cercana al caso.



Los hechos ocurrieron a media mañana en el colegio católico Santo Tomás de Aquino, donde están escolarizados unos 1.100 alumnos.



"Lo vi frente a la profesora. Estaba muy tranquilo. Se acercó a ella y le clavó un gran cuchillo en el pecho, sin decir nada", detalló Inés, de 16 años, al salir del establecimiento.



"No sabíamos cómo reaccionar. Un alumno abrió la puerta y salimos todos. Yo huí del establecimiento y el padre de una amiga vino a recogerme, no me sentía segura en el colegio", añadió.



"Realmente no conozco a este chico, solo estamos en clase de español juntos, pero nunca hubo un problema entre él y la profesora en clase", prosiguió.



Después de la agresión, los estudiantes fueron confinados durante aproximadamente dos horas en sus aulas antes de salir de la escuela a mediodía, con excepción de los alumnos de secundaria que estaban en clase con la profesora cuando s produjo la agresión, constató una corresponsal de la AFP.



Condiciones de trabajo difíciles