Prohibición de viaje a observadores agrava tensión antes de elecciones en Venezuela

La prohibición de un vuelo desde Panamá que iba a trasladar a Venezuela a exmandatarios latinoamericanos que serían observadores en las presidenciales del domingo aumentó la tensión en torno a estos comicios, en los que Nicolás Maduro busca un tercer mandato que lo proyectaría a 18 años en el poder.





Maduro, de 61 años, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.





El presidente panameño, José Raúl Mulino, denunció este viernes que autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exgobernantes.





Mulino explicó en un mensaje en la red social X que el "bloqueo del espacio aéreo venezolano" motivó la situación.





El grupo estaba integrado por los expresidentes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), todos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos del gobierno de Maduro.





"Mala señal para el domingo", dijo Fox en una entrevista con el mexicano Grupo Fórmula. "Nos bajaron del avión con chantaje y con presiones emitidas desde Venezuela", denunció.





El jueves, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada a Venezuela.





"Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo en su programa de televisión. "Acá no van a venir a joder; este país se respeta", agregó.





El incidente en Panamá se suma a alarmas en la región por advertencias de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición. Los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, respectivamente, expresaron preocupación.





"No se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre (...), lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos", expresó el jueves Boric.





"Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas", manifestó el lunes Lula.





Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude.





John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, advirtió que "la represión política y la violencia es inaceptable".