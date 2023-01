Protestas causan escasez de alimentos en zonas de Perú

" No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional ni de la tradición democrática", afirmó Boluarte en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA en la que abogó por realizar nuevas elecciones.

" Somos pueblo y no terroristas ", clamaron los manifestantes.

"No hay combustible, en el Cusco es escaso el combustible, no lo dejan pasar", dijo a la AFP Luis, un taxista que no quiso dar su apellido en la ciudad turística del sur andino, donde hay vehículos varados desde hace una semana por la falta de gas licuado.