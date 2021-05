Publicadas en redes sociales presuntas fotos de la princesa Latifa

Escucha esta nota aquí

Dos fotos que presuntamente muestran a la princesa Latifa fueron publicadas esta semana en una cuenta no identificada de Instagram, meses después de que la ONU pidiera una prueba de vida de la hija del soberano de Dubái.



En febrero, la ONU había informado que pidió a los Emiratos Árabes Unidos pruebas de vida de la princesa de 35 años, hija de Mohamed Bin Rashed Al Maktum, dirigente del emirato de Dubai y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos.



Esa solicitud era una reacción a la difusión por medios británicos de videos según los cuales la princesa Latifa afirmaba estar "secuestrada" y temer por su vida.



La joven había intentado en vano escapar en barco de este emirato del Golfo en 2018, antes de ser devuelta a su país. La princesa Latifa no ha sido vista en público desde este infructuoso intento de evasión.



La AFP no ha podido verificar la autenticidad ni el lugar ni la fecha en que fueron tomadas esas dos fotos publicadas en los últimos días en Instagram. El Emirato de Dubái no ha hecho de momento ningún comentario.



El sábado por la noche la foto publicada en una cuenta pública de Instagram muestra a una mujer presentada como la princesa Latifa, con la leyenda: "Buena comida en Bice Mare con Latifa"



Bice Mare es un restaurante del centro de Dubái



Días antes en la misma semana, una primera imagen mostraba a una mujer, presentada también como la princesa, sentada en un centro comercial de Dubái, el Mall of Emirates (MoE), junto a otras dos mujeres. La leyenda decía: "Agradable tarde en el MoE con amigas".



La hermana mayor de Latifa, Shamsa, también había tratado de huir en agosto de 2000 mientras estaba de vacaciones en Inglaterra.



Según relató Latifa, Shamsa fue encontrada después de dos meses de fuga, "drogada", llevada a Dubai y "encerrada". Ahora tiene 39 años y desde entonces no la han vuelto a ver.