Pueblo de Colombia impone el encierro a los antivacunas contra el covid

En un poblado del Caribe colombiano, las autoridades perdieron la paciencia con los antivacunas. En adelante, deberán guardar estricto encierro en sus casas so pena de multas o cárcel, anunció este lunes la alcaldía del municipio de Sucre.



"Tenemos que tener mano dura como mandatarios (...) Todo el mundo se tiene que vacunar, porque si no, no puede circular en el municipio de Sucre", afirmó en Blu Radio la alcaldesa Elvira Julia Mercado.



La mandataria impuso por decreto el toque de queda durante ocho días para quienes no se hayan vacunado contra el Covid-19, pese a que el municipio recibió las dosis necesarias para inmunizar a sus 28.000 habitantes.



Según Mercado, solo 10.000 personas han sido inmunizadas en el pueblo, debido a las noticias falsas que desincentivan la vacunación.



"Hay religiones que son reacias a quererse vacunar, la juventud porque les dicen que no pueden salir a tomar trago (…) Otros que se van a morir en dos años (...), que la vacuna es el anticristo", explicó.



Bajo el nuevo decreto, solo podrán salir de sus casas los no vacunados que deban prestar o recibir algún servicio de salud o quienes acepten la inyección contra el coronavirus, de acuerdo con la ordenanza municipal.



Todos los establecimientos del pueblo como supermercados, bares, discotecas, restaurantes, bancos y tiendas deberán exigir el carné de vacunación para permitir el ingreso, explicó la alcaldesa Mercado.



Además habrá puestos de control a la entrada y salida del municipio para verificar el cumplimiento del decreto.



La mandataria advirtió que quienes violen la medida deberán pagar una multa equivalente a uno 260 dólares y si reinciden podrían terminar en la cárcel.



En ocho días las autoridades locales evaluarán la situación sanitaria y decidirán si mantienen las restricciones.



Con 50 millones de habitantes, Colombia es el tercer país de América Latina con más muertos por Covid-19 en proporción a su población, después de Perú y Brasil.



Aunque el pico más letal de la pandemia parece ceder luego de 17 meses de emergencia sanitaria, el país se acerca a los 5 millones de contagios y 121.000 fallecidos.



Hasta la fecha 12,2 millones de personas han recibido el esquema completo de vacunación.



Aunque Sucre es el primer municipio en tomar una decisión de este tipo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que el país no descarta implementar medidas restrictivas para quienes no se vacunen.

