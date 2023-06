¿Puede el motín de Wagner resultar beneficioso para los ucranianos?

La rebelión del grupo mercenario Wagner, abortada en Rusia, creó confusión y debilitó la imagen del presidente ruso Vladimir Putin y de sus jefes militares, y esto podría tener un impacto, al menos psicológico, en el curso de la guerra en Ucrania, según varios analistas.



Desde un punto de vista táctico, las consecuencias inmediatas de este episodio en el conflicto siguen siendo inciertas, pues Wagner ya no juega ningún verdadero papel en el escenario ucraniano, apuntó Rob Lee, del Foreign Policy Research Institute.



"Las fuerzas de Wagner fueron reemplazadas entre finales de mayo y mediados de junio en Bajmut [en el este de Ucrania, donde los mercenarios combatieron durante muchos meses], y no creo que actualmente estén en el frente", indicó el experto en Twitter, recordando que "Wagner es una fuerza de asalto, no una fuerza defensiva", algo que los rusos necesitan para bloquear la contraofensiva de los ucranianos.



En cambio, la maniobra del jefe del grupo paramilitar, Yevgueni Prigozhin, "desafió directamente a la autoridad de Putin" y "muestra verdaderas fisuras" al más alto nivel del Estado ruso, consideró el domingo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.



"Este episodio debilita la credibilidad de Putin, que se mostró en plena crisis de pánico en televisión" el sábado, subrayó William Alberque, del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS).



"Todo el mundo en Moscú se pregunta: 'si era una insurrección de 5 minutos, ¿por qué el presidente habló de guerra civil?'", señaló, agregando además que "por otro lado, si Prigozhin sigue vivo, todos los actores rusos de la seguridad se sentirán en una posición de impunidad" frente al poder.



Durante una alocada aventura de 24 horas que llevó a sus milicias a menos de 400 km de Moscú, el jefe de Wagner retó directamente a la autoridad del presidente ruso, antes de dar marcha atrás, retirar a sus efectivos y que se anunciara su marcha hacia la vecina Bielorrusia.



Su columna, sin embargo, logró avanzar varios cientos de kilómetros sin grandes contratiempos, derribando a su paso media docena de helicópteros y un avión militar ruso.



Golpe a la moral