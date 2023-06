Putin denuncia la "traición" del jefe del grupo Wagner y promete castigo

La fiscalía general rusa abrió una "investigación penal en relación con el intento de organizar un motín armado ", anunció por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. En varios mensajes de audio transmitidos el jueves, el jefe de Wagner había afirmado que unos bombardeos rusos causaron un "gran número de víctimas" entre sus filas. "Han llevado a cabo bombardeos, bombardeos con misiles, contra nuestras bases de retaguardia . Un gran número de nuestros combatientes murió ", dijo, acusando al ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigu, de haber ordenado esos ataques. Unas acusaciones que "no se corresponden con la realidad y son una provocación", replicó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Las fuerzas de seguridad rusas, el FSB, llamaron a los combatientes de Wagner a detener a su jefe. Un influyente general ruso, Serguéi Surovikin, instó a los milicianos de Wagner a renunciar a su revuelta. Esta disputa ha puesto de manifiesto las tensiones existentes dentro de las fuerzas movilizadas en el conflicto ucraniano. "Hay que poner freno a quienes tienen responsabilidad militar en el país", indicó el jefe de Wagner, llamando a los rusos a unirse a sus tropas y a no oponer resistencia. Ayudar incluso "al diablo"

Los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Alemania y el Reino Unido, así como la Unión Europea, indicaron que seguían de cerca la situación en Rusia.



Según los servicios británicos de contraespionaje, Rusia hace frente a su "desafío más significativo" de los últimos tiempos.



El empresario opositor ruso en el exilio Mijaíl Jodorkovski llamó el sábado a la población a apoyar la rebelión de Prigozhin, tras señalar de que es importante defender "incluso al diablo" si decide enfrentar al Kremlin.



Pocas horas antes del estallido de esta crisis, Prigozhin apuntó que el ejército ruso se estaba "retirando" en el este y el sur de Ucrania, contradiciendo las afirmaciones del Kremlin, que asegura que la contraofensiva de Kiev está fracasando.



"No hay ningún control, no hay triunfos militares" de Moscú, insistió Prigozhin.



El Ministerio ruso de Defensa advirtió no obstante que Ucrania se está preparando para atacar Bajmut, en el este de Ucrania, "aprovechando la provocación de Prigozhin".