Putin se presenta como garante de la paz en Rusia, Prigozhin justifica su rebelión

Vladimir Putin se posicionó el lunes por la noche como garante de la paz interior en Rusia, al asegurar que evitó un baño de sangre , en su primera declaración pública desde la breve rebelión de Wagner que, según su jefe Yevgueni Prigozhin, fue para salvar al grupo paramilitar y no para tomar el poder.

Antes del discurso de Putin, su homólogo estadounidesne, Joe Biden, había asegurado que los occidentales no tuvieron "nada que ver" con la fallida rebelión del jefe del grupo Wagner.

"Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no dar a (el presidente ruso Vladimir) Putin ninguna excusa (...) para culpar de ello a Occidente y para culpar de ello a la OTAN", afirmó.

"Dejamos claro que no estábamos involucrados . No tuvimos nada que ver, era un problema dentro del sistema ruso", añadió.

En su primer mensaje de audio publicado desde que pusiera fin a su rebelión, Prigozhin no reveló su paradero . En teoría debería haberse exiliado a Bielorrusia, según un acuerdo alcanzado el sábado con el Kremlin con mediación del presidente de ese país, Alexander Lukashenko.

"El objetivo de la marcha era no permitir la destrucción del grupo Wagner y responsabilizar a aquellos que con sus acciones poco profesionales cometieron un número considerable de errores durante la operación militar especial" en Ucrania, dijo en el mensaje de 11 minutos.

Si las fuerzas de Wagner no avanzaron más fue, según Prigozhin, para no "derramar sangre rusa". También dijo que no quería "derrocar el poder" y que tenía el apoyo de los civiles con los que se cruzó durante la marcha.