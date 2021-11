Qatar 2022: a un año del Mundial más controvertido

Escucha esta nota aquí

La primera Copa del Mundo a realizarse en un país del mundo árabe, Qatar 2022, está cada vez más cerca. A fines de octubre se inauguró con bombo y platillo el Estadio Al-Thumama, completando así la sexta de un total de ocho sedes para el gran evento mundialista.

En Europa ya están clasificados los diez primeros equipos. Suiza aseguró el boleto directo a la Copa del Mundo, mientras Italia, campeona de Europa, tiene que ir a la repesca. Serbia impuso la misma suerte a Cristiano Ronaldo y a su selección, Portugal.

En Sudamérica, las dos grandes potencias, Argentina y Brasil, también están ya clasificadas. El mundo vive una especie de fiebre por la Copa del Mundo, y todavía falta un año para el partido inaugural.

La euforia en muchos países que ya tienen un lugar garantizado lo deja claro: en la medida en que se acerque el torneo, más difícil será criticar a Qatar .

Un torneo "indigno"

La Copa del Mundo 2022 es "un torneo indigno del fútbol", dice en Alemania el movimiento de aficionados "Boicot a Qatar". En su sitio web, la iniciativa dice que se están rompiendo "muchos preceptos de equidad deportiva y política". "Muchos dicen: esta no es nuestra clase de evento, y no queremos ser parte de él", afirma Bernd Beyer, uno de sus portavoces.

No son las únicas críticas a la Copa del Mundo catarí: por un lado, acusaciones de corrupción eclipsaron la elección del emirato como sede del torneo, ocurrida en 2010. En abril de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó pruebas de supuestos sobornos por parte de Qatar. Desde Doha se dice que Qatar simplemente presentó "la mejor solicitud" para organizar el torneo.

Por otro lado, la situación de los derechos humanos luce muy mal en el país. En Qatar no hay libertad de prensa ni libertad de expresión, la tutela patriarcal y conservadora restringe severamente los derechos de las mujeres, y la homosexualidad está prohibida.

Trabajadores sin derechos

También se considera que muchos de los trabajadores temporales que ayudan a construir las instalaciones del Mundial no tienen derechos. Procedentes de países como India, Nepal y Bangladesh, construyen estadios nuevos y relucientes para la Copa del Mundo, pero viven en indignos e insalubres campamentos.

"No se siente como si se estuviera en el tercer mundo, sino en el cuarto o el quinto", dice Benjamin Best, periodista deportivo alemán y experto en Qatar. A menudo, los salarios no se pagan. "Conozco trabajadores temporales que han estado esperando su salario durante dos años", dice Best a DW.

Miles de trabajadores, según informes de medios, han muerto por el calor y otras condiciones extremas de trabajo. Qatar no está realizando las autopsias correspondientes, se queja la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. "Es probable que el número de muertes como resultado del trabajo en las obras de construcción de la Copa del Mundo sea muy alto", dijo a DW la experta de Amnistía en Oriente Medio, Katja Müller-Fahlbusch.

Qatar ha iniciado reformas de la legislación laboral desde hace varios años, y "a una velocidad sin precedentes", dice el director gerente de la Copa del Mundo de 2022, Nasser al-Khater. En la práctica, sin embargo, "esa autoevaluación es muy suave", responde Müller-Fahlbusch. Las empresas locales pueden eludir las nuevas leyes con relativa facilidad, y también ha habido nuevas muertes. "Nunca antes tantas personas habían perdido la vida por una Copa del Mundo como lo hicieron por Qatar 2022", dice Benjamin Best.

En marzo de 2021, futbolistas de las selecciones de Alemania, Noruega y Holanda vistieron camisetas en las que exigían el respeto de los derechos humanos en Qatar.

Sin embargo, el verano pasado la asociación noruega votó en contra de un boicot a la Copa del Mundo en Qatar. "Un boicot solo es útil si cuenta con el apoyo de la población local", comentó Sven Mollekleiv, de la Federación Noruega de Fútbol NFF. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) adoptó una posición similar en septiembre.

Más deporte, menos derechos

Federaciones y jugadores se centran cada vez más en la parte deportiva y económica del torneo, y no en el trasfondo crítico. Pero la Copa del Mundo en Qatar es algo mucho más serio para algunos hinchas. En Leipzig, estudiantes quieren organizar un torneo paralelo llamado ASAP Global Cup.

En la iniciativa "Deporte aficionado contra el lucro", 16 equipos de hinchas de todo el mundo se proponen jugar en los mismos horarios de los partidos del Mundial de Qatar. Los juegos se transmitirán en vivo y por internet. "No nos gusta esta Copa del Mundo, porque en Qatar los derechos humanos son pisoteados y el lucro está por encima de todo", dice a DW Anton Kämpf, uno de los organizadores.

Es probable que la mayor parte del mundo del fútbol vuelva a aplaudir cuando la pelota ruede dentro de un año. Al mismo tiempo, parece poco probable que el Mundial se desarrolle sin contratiempos y que toda crítica sea silenciada. Son demasiados los temas pendientes en Qatar, y muy poco lo que el país hace para resolverlos.