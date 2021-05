¿Qué pasará este sábado si no aceptamos las condiciones de uso de WhatsApp?

Escucha esta nota aquí

Se acerca la fecha clave del sábado 15 de mayo para los más de 2.000 millones de usuarios de WhatsApp. Ese día se cumple el plazo para que sus clientes acepten los nuevos términos y condiciones de uso que propone la compañía, los mismos que causaron una oleada de críticas contra la plataforma a comienzos de este año.



Las políticas de privacidad y condiciones de uso de WhatsApp se modificarán. Esta le permitirá mejorar el sistema de publicidad con Facebook, además de añadir un nuevo patrón de seguridad y privacidad para que nadie lea tus chats, según el reporte del diario español El País.



Algunos usuarios manifestaron en las redes sociales que WhatsApp romperá con su cifrado y que empezará a chequear todo lo que escribes y envías en su plataforma para smartphone, cosa que fue desmentida en poco tiempo.



El pasado viernes salía a la luz que WhatsApp no iba a borrar tu cuenta si no aceptabas sus nuevas condiciones, pero hoy conocemos que sí irá limitando poco a poco la funcionalidad de la aplicación con el paso del tiempo. Es decir, que, si queremos seguir usando WhatsApp sin problemas, no queda otra que antes del sábado aceptar las nuevas condiciones de WhatsApp.



Quienes no acepten la nueva actualización, aunque se encuentren en la UE, comenzarán a partir del día 15 de mayo (este sábado) a tener un servicio limitado. Por ejemplo, no podrán acceder a su lista de chats al abrir la aplicación.

Podrán, eso sí, responder de momento llamadas y videollamadas y leer notificaciones para leer o responder mensajes. Y si tienen activadas las notificaciones, podrán tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas, señala la empresa.



Sin embargo, pasadas unas semanas “de funcionalidad limitada”, la situación del usuario que no haya aceptado se complicará. “No podrá recibir llamadas ni notificaciones entrantes y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a su teléfono”, explica la compañía.

Llegado un momento, y tras recibir notificaciones cada vez más insistentes para que tomen una decisión, los usuarios tendrán que aceptar las nuevas condiciones o no podrán utilizar WhatsApp “en absoluto”. Además, si un usuario no usa la plataforma durante más de 120 días, la cuenta será eliminada “a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios”.



¿Cómo se aceptan las nuevas condiciones?



Para poder volver a ver las nuevas políticas 2021 de WhatsApp es necesario realizar unos pasos en caso los hayas obviado tras aparecerte por primera vez. En caso ya las hayas aceptado, no volverás a verlo:



1. Lo primero que debes hacer es ingresar a WhatsApp.

2. En el encabezado de tus conversaciones aparecerá un mensaje sobre nuevas políticas de WhatsApp.

3. Si no lo logras ver, entonces anda a Ajustes.







4. Debajo de todas las opciones, observarás la pestaña de alerta de WhatsApp.

5. Púlsala y verás el mensaje de las nuevas condiciones de la app.

6. Acéptalas y listo. Con ello aceptarás a que WhatsApp comparta con Facebook ciertos detalles para mejorar su publicidad.



