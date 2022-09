¿Qué se sabe del supuesto atentado contra la vicepresidenta de Argentina?

Todo fue confusión. Kirchner al parecer no se dio cuenta de que había sido apuntada por el arma y siguió autografiando libros.

El agresor usó una pistola Bersa calibre 32. Estaba apta para ser detonada. Tenía cinco balas en el cargador pero ninguna en recámara. El atacante accionó el martillo y aparentemente gatilló pero no se disparó un proyectil. No se determinó aún por qué no salió la bala. En un allanamiento a su casa se encontraron 100 balas de 9 mm.