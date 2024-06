¿Quién es Hunter Biden? Hijo de Joe Biden, declarado culpable de posesión ilegal de arma

A sus 54 años, Hunter Biden enfrenta problemas con la justicia, recientemente fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma de fuego. En 2018, firmó un documento asegurando que no consumía drogas, a pesar de ser adicto al crack en ese momento, según la acusación. Su abogado defendió que Hunter no estaba consumiendo drogas cuando compró el arma, aunque él no testificó durante el juicio, según reportes de Barron's.