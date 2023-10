¿Quién fue el ganador en el segundo debate presidencial para las elecciones del 22 de octubre en Argentina?

“Bullrich, vos también tenés gente en tu lista que viene de otro lado , pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina nosotros, que solo gritamos, no podemos tomar otra gente”, lanzó Milei en su tiempo para responder.

“Gobernador Schiaretti, Córdoba recibió la mayor cantidad de obras en el gobierno de Macri. No falte a la verdad por un tema electoral. Mintió sobre la ruta San Francisco. Comenzó y avanzó un 30% en la gestión de Mauricio. No lo reconoce porque está en campaña”, contestó Bullrich y agregó: “No es de buena persona hacer eso. Usted solo habla de Córdoba, no parece un candidato a presidente”.