Quinto día de violentas protestas de la extrema derecha en Reino Unido

El país no había visto un estallido de violencia similar desde 2011, tras la muerte de un joven mestizo Mark Duggan, asesinado por la policía en el norte de Londres, destacan los medios británicos.

Un mes después de asumir el poder, Starmer enfrenta así su primera crisis, en un tema especialmente sensible ya que durante la campaña los conservadores acusaron a los laboristas de ser laxos en materia de seguridad e inmigración.

En las manifestaciones, organizadas bajo el lema "Enough is enough" (Ya es suficiente), se gritan consignas antinmigración e islamófobas mientras se ondeaban banderas inglesas.