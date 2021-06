Récord diarios de vacunación anticovid en India, que da dosis gratis a todos los adultos

Escucha esta nota aquí

Las vacunas contra el covid-19 son gratuitas para todos los adultos desde este lunes en India, que registró un récord diario de vacunación con 7,8 millones de dosis aplicadas en un solo día, según el ministerio de Salud.



La cifra contrasta con el promedio de tres millones de dosis diarias aplicadas en las últimas semanas.



India abrió la vacunación gratuita a todos los adultos con la esperanza de impulsar la campaña de inmunización, que hasta ahora cuenta con apenas un 4% de sus 1.100 millones de adultos completamente vacunados.



Desde el 1 de mayo, la vacunación estaba abierta a los menores de 45 años, pero los estados y los hospitales privados tenían que encontrar y pagar ellos las inyecciones para este grupo más joven.



"La campaña debe acelerarse (...) La vacunación cotidiana se reactivó la semana pasada y debe reforzarse", dijo a la AFP Rajib Dasgupta, especialista de sanidad pública.



La campaña se frenó considerablemente en India en los últimos meses por falta de dosis y las dudas de la población a pesar de la mortífera segunda ola de la epidemia que sacudió el país entre finales de marzo y mediados de mayo.



Las restricciones a la movilidad y las actividades aprobadas permitieron frenar las infecciones, aunque su progresiva relajación hacen temer una tercera ola.



Este lunes, el primer ministro Narendra Modi aprovechó el Día internacional del yoga para ensalzar las supuestas virtudes "protectoras" de esta disciplina ante el nuevo coronavirus.



"Cuando hablo con quienes están en primera línea, me dicen que han adoptado el yoga como escudo protector en su lucha contra el coronavirus. Los médicos se han fortalecido gracias al yoga y recurren a él para tratar a sus pacientes", afirmó Modi en un discurso a la nación.



Desde el inicio de la pandemia, el gobierno del nacionalista Modi no ha dejado de alabar las supuestas virtudes ante el virus del yoga y de los tratamientos basados en plantas medicinales, afirmaciones puestas en dudas por científicos en su país.



El mes pasado, numerosos médicos lucieron brazaletes negros de protesta contra las tesis del popular gurú Baba Ramdev, cercano a la administración Modi, que afirmaba que el yoga puede prevenir el covid-19 y acusaba a la medicina convencional de provocar la muerte de miles de pacientes con coronavirus.



Por segundo año consecutivo, el día internacional de esta popular disciplina secular de India se celebró de forma discreta a pesar de que sus practicantes pudieron volver a disponer de los parques y jardines públicos, reabiertos este lunes en Nueva Delhi.



Las Naciones Unidas aprobaron en 2014 a propuesta de Modi la creación de esta jornada internacional durante el solsticio de junio, el día más largo del año en el hemisferio norte.