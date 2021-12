Récord mundial de casos de covid-19 en siete días por ómicron, que preocupa a la OMS

Escucha esta nota aquí

La pandemia de covid-19 se ha disparado con un récord de casos en el mundo en los últimos siete días debido a ómicron, una variante altamente contagiosa que representa un riesgo "muy elevado" según la Organización Mundial de la Salud.



Con 935.863 nuevos casos al día de media en la última semana, según un recuento de la AFP efectuado a partir de balances oficiales, el virus circula actualmente a una velocidad sin precedentes.



Esta cifra es significativamente superior al récord anterior, alcanzado entre el 23 y el 29 de abril, con 817.000 casos diarios, y representa un incremento del 37% en comparación con la semana anterior.



"El riesgo global relacionado con la nueva variante ómicron permanece muy elevado", alertó la OMS en su informe epidemiológico semanal, señalando que su crecimiento requiere "un periodo de dos a tres días para duplicarse".



Más récords de infecciones

La mayoría de nuevas infecciones se han contabilizado en Europa, donde varios países registraron nuevos máximos históricos el martes.



En Francia fueron más de 180.000 casos, en Reino Unido unos 130.000, en España cerca de 100.000 y en Grecia el doble de casos diarios que el lunes.



El repunte de infecciones alcanzó a América Latina y el Caribe, donde la epidemia parecía estar en retroceso hasta hace poco tiempo. Ahora los contagios crecen en la región, que acumula más de 47 millones de infecciones y cerca de 1,6 millones de muertes.



Este incremento coincide con reportes de aumento de la variante ómicron en Panamá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Cuba y Ecuador.



Por ejemplo, en Argentina, los casos se multiplicaron por seis desde inicios de mes y el martes se registraron 33.902 nuevos positivos, diez mil más que en la víspera.



Los países de la región tratan de blindarse a base de vacunas, pero también con restricciones. Brasil canceló en casi todas las capitales estatales las celebraciones de Año Nuevo y lo mismo hizo la alcaldía de la Ciudad de México.



Nuevas restricciones

La variante ómicron parece causar menos hospitalizaciones que la delta, dominante hasta ahora, según los primeros estudios, pero algunos expertos destacan que un mayor contagio puede anular la ventaja de que sea menos peligrosa.



El martes, Catherine Smallwood, una de las principales especialista de la OMS en Europa, dijo que el rápido aumento de ómicron "provocará un gran número de hospitalizaciones, sobre todo entre los no vacunados".



Ante una pandemia nuevamente en aceleración, los diferentes gobiernos tratan de encontrar un equilibrio entre el control de la propagación y la contención de los daños económicos.



Finlandia prohibió la entrada a los viajeros extranjeros no vacunados; Suecia, Dinamarca y Austria exigen a los no residentes una prueba negativa y la vacunación, y Francia limitará la validez del "pasaporte sanitario" a las personas vacunadas.



Además, ese país anunció el recurso "obligatorio" al teletrabajo "siempre que sea posible", la prohibición de conciertos de pie y el cierre de discotecas tres semanas suplementarias.



Alemania, por su parte, aplicará nuevas restricciones como limitar las reuniones a diez personas entre vacunados y a dos para no vacunados, el cierre de clubes nocturnos y la celebración de eventos deportivos a puerta cerrada.



China, que sufre un importante brote epidémico a 40 días de los Juegos de Invierno de Pekín, confinó a decenas de miles de personas más el martes. Después de que la ciudad de Xi'an (norte) fuera sometida durante una semana a una estricta cuarentena, varias decenas de miles de habitantes de un distrito de la ciudad de Yan'an, a 300 kilómetros de Xi'an, quedaron confinadas el martes.



Numerosas ligas profesionales de deportes se han visto afectadas por el repunte de casos entre las plantillas de sus equipos, desde la Premier League y la Liga española de fútbol, hasta las principales competencias de Estados Unidos.



Su presidente, Joe Biden, anunció que el 31 de diciembre Estados Unidos levantará las restricciones de viaje impuestas a ocho países africanos (Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Esuatini, Mozambique y Malaui) por la nueva variante, ya ampliamente expandida por todo el mundo.



La pandemia de covid-19 ha dejado más de 5,4 millones de muertos en el mundo desde diciembre de 2019, según un conteo de este miércoles de la AFP a partir de fuentes oficiales, pero la OMS considera que el balance podría ser entre dos y tres veces superior.