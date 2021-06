Récord mundial: una mujer da a luz a 10 bebés en Sudáfrica

Escucha esta nota aquí

as.com

Gosiame Thamara Sithole es una mujer sudafricana que ha dado a luz a 10 bebés en un solo parto, rompiendo un récord mundial establecido el pasado mes. Inicialmente esperaba ocho hijos, pero cuando alumbró por cesárea en un hospital de Pretoria el pasado lunes, se sorprendió porque finalmente nacieron dos más de los previstos.



Su esposo, Teboho Tsotetsi, explicó en Pretoria News que “son siete niños y tres niñas. Mi esposa estaba embarazada de siete meses y siete días. Yo estoy feliz. Estoy emocionado. No puedo hablar mucho”.



Sin tratamiento de fertilidad

Sithole aseguró que su embarazo fue natural y que no había recibido ningún tratamiento de fertilidad, algo que suele ocurrir cuando se dan partos múltiples. En caso de confirmarse, sería el primer parto de 10 niños, ya que el tope hasta la fecha lo tenía Halima Cisse, quien dio a luz a nueve niños no mellizos.



Un portavoz de Guinness World Records apuntó en el New York Post que ahora tendrán que verificar lo sucedido: “Guinness World Records está al tanto de la noticia de que Gosiame Thamara Sithole ha dado a luz a diez bebés, y enviamos nuestras felicitaciones y mejores deseos a la familia. En el momento actual, todavía tenemos que verificar esto como un registro, ya que el bienestar tanto de la madre como de los bebés es de máxima prioridad. Nuestro equipo de registros junto con un consultor especializado está investigando esto".



Sorpresa

Ya durante el pasado mes, la mujer se hizo una sesión de fotos junto a su esposo cuando todavía pensaban que estaban esperando octillizos. Aunque esa noticia también fue una sorpresa, ya que en las exploraciones preliminares sólo se mostraban seis bebés: “Cuando el médico me lo dijo, me tomé un tiempo para creerlo”.



“Incluso cuando vi los escaneos no lo creí. Pero, a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que era cierto. Sin embargo, luché para dormir por la noche. Dios hizo un milagro y mis hijos se quedaron en el útero sin complicaciones. Solo rezo para que Dios me ayude a dar a luz a todos mis hijos en una condición saludable, y para que mis hijos y yo salgamos con vida. Me complacería”, añadió.



Lea también Santa Cruz El 99% de los bebés con madres con Covid-19 sintomáticas nacieron sanos En la maternidad Percy Boland nacieron 1.707 bebés en lo que va del año. Un número reducido de infantes dio positivo al virus y necesitó cuidados especiales

​