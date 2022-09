Recta final de alto voltaje hacia primera ronda electoral en Brasil

" Precisamos conversar con las personas que están indecisas o que piensan no ir a votar", dijo Lula este domingo durante un acto ante miles de seguidores en la escuela de samba Portela, en Rio de Janeiro.

"El otro lado no reúne al pueblo en la calle, ¿cómo va a ganar en primera vuelta? Me parece difícil... no, imposible. Y punto final", agregó Bolsonaro, que prepara para la última semana caravanas de motocicletas por la región sudeste, que concentra más del 42% de los votantes del país.