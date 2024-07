Refuerzo de seguridad para Trump debido a complot iraní de asesinato

Según la CNN, las autoridades estadounidenses recibieron información de una "fuente humana" sobre un plan de Teherán contra el expresidente, lo que provocó que se reforzara la protección de Trump.



Otros medios también informaron de un complot que no está relacionado con el intento de asesinato de Trump el pasado fin de semana, cuando Thomas Matthew Crooks abrió fuego contra él durante un mitin en Butler, Pensilvania (oeste).



El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirma que lleva "rastreando las amenazas iraníes contra exfuncionarios de la administración Trump durante años", ya que Teherán buscaba venganza por el asesinato en 2020 del comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani.



"Consideramos esto un asunto de seguridad nacional e interior de la más alta prioridad", dijo la portavoz Adrienne Watson en un comunicado.



La investigación sobre el tiroteo a Trump del sábado "no ha identificado vínculos entre el tirador y ningún cómplice o coconspirador, extranjero o nacional", añadió.



Watson remitió las preguntas sobre las "medidas adicionales que se han aplicado en las últimas semanas" al Servicio Secreto y al Departamento de Seguridad Interior.



El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, afirmó que junto con otras agencias "reciben constantemente nueva información sobre amenazas potenciales y toman medidas para ajustar los recursos según sea necesario".



Por el momento el Departamento de Seguridad Interior no ha reaccionado.



El informe llega cuando el Servicio Secreto se enfrenta a un intenso escrutinio sobre el intento de asesinato en Butler. Muchos se preguntan cómo un hombre armado pudo abrir fuego contra Trump desde una azotea situada a unos 150 metros de distancia.