Registran incendio en la sede del parlamento de Sudáfrica

Parte del techo del Parlamento sudafricano se derrumbó en Ciudad del Cabo, en un violento incendio declarado este domingo que sigue sin ser controlado por decenas de bomberos, que desde hace varias horas intentan sofocar las llamas, en un difícil combate.



No se ha informado de ninguna víctima, pero el histórico edificio está gravemente dañado; este alberga una valiosa colección de libros y la copia original del primer himno nacional en Afrikaans, "Die Stem Suid-Afrika" (La voz de Sudáfrica), entonado durante el apartheid.



"El techo del antiguo edificio que alberga la Asamblea nacional se ha derrumbado, no queda nada" declaró a la prensa un portavoz de la seguridad contra incendios de la ciudad, Jean-Pierre Smith. "El conjunto ha sufrido importantes daños causados por el humo y el agua" añadió, y declaró que "el incendio no ha sido controlado".



El fuego empezó en un antiguo edificio del Parlamento hacia las 05h00 locales (03h00 GMT). Ahí se hallan las salas cubiertas de madera preciosa, donde antes estaban los escaños de los diputados.



El origen del incendio sigue siendo desconocido, pero "una persona fue detenida y está siendo interrogada", declaró el presidente Cyril Ramaphosa, que acudió al lugar.



"Los bomberos intentan ahora controlar el incendio en la nueva ala, donde el fuego afecta la actual sala de la asamblea nacional" declaró el portavoz del Parlamento, Moloto Nothapo, en conferencia de prensa en línea.



Este gran edificio victoriano, que tiene varias dependencias, seguía envuelto a media jornada en una espesa nube de humo negro.



Calles cortadas



La calles del residencial barrio donde se halla el parlamento fueron rápidamente cortadas. El cordón de seguridad se extiende hasta las flores aún expuestas en el atrio de la vecina catedral Saint-Georges, donde la víspera se celebraron los funerales de Desmond Tutu, último héroe de la lucha anti-apartheid, muerto el 26 de diciembre. La misma mañana habían sido inhumadas sus cenizas en la iglesia, durante una ceremonia privada.



Un equipo de 30 bomberos fue el primero en llegar al lugar, y lucharon contra el incendio durante varias horas, antes de tener que retroceder debido a la intensidad del fuego, y pedir refuerzos.



Cuando el fuego era visible desde la autopista, llegaron camiones de bomberos de refuerzo. Unos 70 bomberos están actualmente en el lugar.



Según la exalcaldesa de la ciudad y actual ministra, Patricia de Lille, serán necesarias varias horas más hasta que la situación esté bajo control.



Los equipos de bomberos temen que el fuego siga propagándose rápidamente en las antiguas salas del parlamento, adornadas con espesas alfombras y cortinajes. El origen exacto del incendio aún no se conoce.



Una espesa columna de humo era visible a varios kilómetros de distancia, según constataron los periodistas de la AFP. Los habitantes de Ciudad del Cabo, sorprendidos al despertar por este incendio, compartieron rápidamente fotos en las redes sociales.



Histórico edificio

En este enorme edificio victoriano, de ladrillo rojo y fachada blanca, el último presidente de la era del apartheid, FW de Klerk, había anunciado en febrero de 1990 el fin del régimen racista.



Ciudad del Cabo ya sufrió un gran incendio en abril, en la Montaña de la Mesa, que destruyó los tesoros de la biblioteca de una prestigiosa universidad.



Ciudad del Cabo es la sede del Parlamento, formado por la Asamblea Nacional y una cámara alta llamada Consejo Nacional de Provincias. El gobierno tiene su sede en Pretoria.