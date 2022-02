Reino Unido alista discretas conmemoraciones por los 70 años de reinado de Isabel II, conoce cómo fue su acceso al trono

Escucha esta nota aquí

Isabel II, la monarca más famosa del mundo, alcanza este domingo el hito histórico de 70 años de reinado, en un momento en que sus apariciones pública se hacen menos frecuentes, desde que su salud comenzó a degradarse en octubre. La reina británica no ha previsto nada especial para la ocasión.



Tradicionalmente, el 6 de febrero es un día de recogimiento para ella en su finca de Sandringham. La fecha de su acceso al trono en 1952 con solo 25 años coincide con la fecha de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, al que estaba muy unida, a causa de un cáncer de pulmón a los 56 años.



No hay indicios de que este año vaya a ser diferente. No se ha anunciado de momento ningún acto público.



La soberana, de 95 años, que sigue siendo muy popular, se trasladó discretamente a Sandringham, a tres horas al norte de Londres, el 23 de enero. Suele pasar allí dos meses en torno a Navidad y Año Nuevo, pero este año pospuso su partida del Castillo de Windsor debido a la variante ómicron del coronavirus.



Para celebrar el "jubileo de platino", es decir los 70 años de reinado, la casa real anunció en enero cuatro días de grandes festejos en todo el país para principios de junio. El tradicional "Trooping the Colour" o Desfile del Estandarte, que suele conmemorar anualmente su cumpleaños, inaugurará el largo fin de semana -del 2 al 5 de junio- con 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos.



El 4 de junio está previsto un gran concierto en el Palacio de Buckingham y el 5 de junio unos 200.000 almuerzos del Jubileo, uno de los cuales en Windsor espera batir el récord mundial del mayor picnic, con unos 1.600 participantes.



También se han anunciado un concurso de postres y una reconstitución histórica de sus 70 años de reinado, que mezclará la tradición británica con artistas callejeros.



Pero de momento la reina disfruta de la paz y la tranquilidad de Sandringham donde, según la prensa británica, se instaló en Wood Farm, una casa de campo de cinco habitaciones, que era la preferida de su fallecido esposo, el príncipe Felipe, en lugar de la suntuosa mansión de la finca.



Sandringham siempre ha sido un lugar especial para ella: además de la residencia de retiro de Felipe, fue allí donde murieron su padre, su abuelo Jorge V y la madre de Jorge V, la reina Alejandra.



Desde la degradación de su salud en octubre, cuando sus médicos le aconsejaron reducir sus actividades, las apariciones públicas de la reina han sido escasas.



La última se remonta al mensaje de Navidad grabado que dedicó en gran parte a su "querido Felipe", reconociendo lo mucho que echaba de menos su mirada "traviesa" y su risa. Estuvieron casados 73 años.

Reino Unido: Isabel II, 70 años de reinado



Antes de Isabel II, sólo dos monarcas en la historia alcanzaron los 70 años en el trono: Luis XIV, rey de Francia, que reinó durante 72 años y 110 días desde 1643 hasta 1715, y el rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia (70 años y 126 días desde 1946 hasta 2016).



El récord de longevidad de la historia contemporánea para un monarca es propiedad del rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej, coronado con el nombre de Rama IX en junio de 1946 y muerto en octubre de 2016 a la edad de 88 años, después de un reinado de 70 años y cuatro meses.



En Europa, el reinado de la reina Isabel II sólo solo ha sido superado por el del rey de Francia Luis XIV que permaneció en el trono más de 72 años (entre 1643 y 1715).



La reina Isabel, nacida el 21 de abril de 1926, accedió al trono con 25 años el 6 de febrero de 1952 tras la muerte de su padre, Jorge VI. El 9 de septiembre de 2015, batió el récord de longevidad en el trono de Inglaterra hasta entonces poseído por su tatarabuela, la reina Victoria, que reinó de 1837 a 1901.

Dormirse como princesa, despertarse como reina

La princesa Isabel estaba en la profundidad de la selva de Kenia en medio de una aventura única, observando la fauna salvaje desde las copas de los árboles, cuando su padre falleció y ella se convirtió en reina de la noche a la mañana.



El mundo se despertó el 6 de febrero de 1952 con la muerte de Jorge VI, que sucumbió durante la noche ante un cáncer de pulmón en la residencia real de Sandringham en Norfolk.



Su hija y heredera al trono de 25 años no supo de la noticia hasta horas después, cuando pudo ser localizada a miles de kilómetros de casa en medio de la jungla de los montes Aberdare.



Kenia, entonces una antigua colonia británica, fue la primera escala en la gira por la Commonwealth en la que Isabel II se había embarcado con su marido, el príncipe Felipe, en sustitución de su padre enfermo.



La pareja real se tomó una noche libre de sus compromisos oficiales para observar animales desde un cabaña colgada de un árbol en la profundidad de la selva. Fue durante esa noche en el hotel Treetops cuando el rey falleció y la princesa se convirtió en reina.



"Por primera vez en la historia del mundo, una joven chica trepó a un árbol un día como princesa y, después de tener lo que ella describió su experiencia más emocionante, bajó del árbol el día siguiente como reina", habría escrito en el libro de visitas Jim Corbett, naturalista y cazador que acompañaba ese día a Isabel y Felipe.



Aunque no fue hasta después de abandonar la cabaña que el duque de Edimburgo trasladó la noticia a su mujer, la historia arraigó y el hotel se convirtió en el lugar donde una princesa se convirtió en reina.







Las grandes fechas en la vida y el reinado de Isabel II



21 de abril de 1926: nace en Londres Isabel Alejandra María, primogénita del duque y la duquesa de York, que más tarde se convertirán en el rey Jorge VI y la reina consorte Isabel. La familia se amplía en 1930 con la llegada de Margarita.



11 de diciembre de 1936: Isabel se convierte en heredera al trono con la ascensión de su padre tras la abdicación de su tío Eduardo VIII, que renunció para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson.



21 de abril de 1947: durante un viaje a Sudáfrica con su familia, Isabel se compromete en un discurso radiofónico a dedicar toda su vida al servicio de su pueblo.



20 de noviembre de 1947: se casa con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, su primo tercero. El príncipe Carlos, heredero del trono, nace en 1948, seguido de Ana en 1950, Andrés en 1960 y Eduardo en 1964.



6 de febrero de 1952: cuando se encuentra en Kenia con Felipe, reemplazado en una gira oficial por la Commonwealth a su padre enfermo, le informan de la repentina muerte de este y se convierte en reina con solo 25 años.



2 de junio de 1953: transcurrido el periodo de luto, es coronada reina. La ceremonia se retransmite en directo por televisión.



1977: celebra su "jubileo de plata", enturbiado un poco por la canción de los Sex Pistols "God Save the Queen", en que califican a la monarquía de "régimen fascista".



1981: Carlos se casa con Diana Spencer en una ceremonia de cuento de hadas. Las desavenencias de la pareja, evidentes desde el primer momento, son un duro golpe para la monarquía.



25 de diciembre de 1992: la reina habla en su tradicional discurso navideño del "annus horribilis", marcado por las separaciones de Carlos y Andrés, el divorcio de Ana y un incendio en el Castillo de Windsor.



Carlos y Diana se divorciarán en 1996 y el heredero al trono se casará discretamente en 2005 con su amante de siempre, Camila Parker Bowles.



31 de agosto de 1997: muere la princesa Diana en un accidente automovilístico en París. La fría reacción de la soberana, que contrasta con el dolor del pueblo, suscita críticas.



2002: mueren su hermana Margarita, el 9 de febrero, y menos de dos meses después, el 30 de marzo, la reina madre a los 101 años.



29 de abril de 2011: su nieto Guillermo, segundo en la línea sucesoria, se casa con su novia, Catalina, en otra superboda de la monarquía británica.



Mayo de 2011: Isabel II realiza una visita histórica de reconciliación a la República de Irlanda, la primera de un monarca británico desde la independencia en 1922. En un discurso con palabras en irlandés, expresa su "profunda compasión" por las víctimas de una turbulenta historia común.



Junio de 2012: cuatro días de celebraciones fastuosas conmemoran el 60º aniversario del ascenso de Isabel al trono, el "jubileo de diamante".



22 de julio de 2013: nace Jorge, primer hijo del príncipe Guillermo y Catalina, y bisnieto de la reina, que tiene así a tres generaciones de herederos directos al trono. La pareja tendrá después a Carlota en 2015 y a Luis en 2018.



9 de setiembre de 2015: Isabel II se convierte en la monarca británica más longeva de la historia al superar su tatarabuela Victoria.



19 de mayo de 2018: su nieto Enrique se casa con la actriz estadounidense mestiza Meghan Markle, lo que se considera como un símbolo de la modernización de la monarquía británica.



31 de enero de 2020: tras cuatro años de un muy agitado proceso político, el Reino Unido abandona la Unión Europea llevando a cabo un Brexit que divide a su población.



31 de marzo de 2020: Enrique y Meghan abandonan la monarquía y se instalan en Estados Unidos, desde donde critican públicamente a la familia real, llegando a acusar de racismo a alguno de sus miembros.



9 de abril de 2021: fallece su esposo, el príncipe Felipe, de casi 100 años, dejando un "enorme vacío" en la vida de la monarca según uno de sus hijos.



6 de febrero de 2022: Isabel II se convierte en la primera monarca británica que alcanza los 70 años de reinado.



