Reino Unido asegura que vacunará contra el covid-19 a los sin papeles

Los inmigrantes sin papeles en el Reino Unido tendrán derecho a vacunarse gratuitamente contra el covid-19 sin que se comprueba su permiso de residencia, aseguró el lunes el gobierno británico.



"Las vacunas contra el coronavirus se ofrecerán a todas las personas que vivan en el Reino Unido de forma gratuita, independientemente de su estatus migratorio", afirmó un portavoz del gobierno.



"Se contacta en cuanto es posible a las personas registradas en la consulta de un médico generalista y estamos trabajando estrechamente con organizaciones externas para contactar también a quienes no están registrados para asegurarnos que tengan acceso a la vacuna", añadió.



El ministerio del Interior tiene acceso a determinados datos sobre los pacientes registrados en las consultas del servicio público de salud NHS.



Pero el gobierno comunicó a los responsables de la sanidad pública que la vacunación, así como las pruebas de diagnosis y el tratamiento del coronavirus, no estarán sujetos a los controles del estatus migratorio.



El Reino Unido ha registrado más de 112.000 muertes a causa de la pandemia, el mayor número de cualquier país de Europa.



Y centra su estrategia en una campaña de vacunación masiva que ha permitido administrar una primera dosis a más de 12 millones de personas. Sin embargo, las autoridades temen que algunos sectores de la población no se vacunen por desconfianza, especialmente entre las minorías.



Algunas estimaciones cifran en 1,3 millones el número de inmigrantes indocumentados en el Reino Unido.