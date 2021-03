Renuncia el ministro de Salud ecuatoriano tras escándalo en vacunación a privilegiados

Escucha esta nota aquí

Luego de 11 meses en el cargo, el cardiólogo Juan Carlos Zevallos deja el Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Lo confirmó el presidente de la República, Lenín Moreno, publicando en sus redes sociales la carta de renuncia.



Zevallos cuenta en la misiva que hace casi un año asumió la responsabilidad de revertir los dramáticos momentos que vivía Ecuador con la pandemia. Agrega que enfrentó el reto "con pasión propia de mi condición de médico y transparencia", lo que significó "contener y mitigar los efectos de un enemigo desconocido, que nos arrebató la vida a miles de ecuatorianos".



El escándalo de la vacunación privilegiada capítulo Ecuador



El exministro es indagado por un supuesto tráfico de influencias luego de que varios de sus familiares fueran vacunados con las primeras dosis importadas por el Gobierno.



En efecto, Ecuador ha recibido casi 42.000 dosis del dúo estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech a partir de enero para inmunizar a personal médico de primera línea, así como los adultos mayores que se encuentren en centros geriátricos.



Sin embargo, el 27 de enero, a través de un vídeo difundido por la Secretaría de la Comunicación, Zevallos admitió haber vacunado a su madre, quien vive en una residencia privada.



Dijo que lo había hecho como ministro, médico e hijo. También reconoció que a "varios" de sus allegados les fue suministrada la dosis, desatando críticas incluso del personal médico.



Los reparos aumentaron al trascender que académicos, veteranos políticos, periodistas y dirigentes deportivos también fueron tomados en cuenta para la vacunación. Sin embargo, aún no se ha publicado oficialmente la lista de personas del gabinete que han sido inoculadas con las primeras dosis.



Es por eso que, a través del hashtag #RenunciaZevallos, los ecuatorianos le reclamaron en las redes sociales hacer pública esta lista de beneficiados. Pero como lo ha hecho en las últimas semanas, Zevallos mantiene en su carta que "las decisiones adoptadas para la implementación de políticas públicas se sustentaron en los principios de transparencia, solidaridad, equidad e impactaron favorablemente en la disminución de muertes y contuvieron los casos de esta terrible enfermedad".



Moreno asegura que sus familiares no han sido vacunados



La Fiscalía abrió una investigación y Zevallos aún puede ser llamado a juicio político por la Asamblea Nacional. En paralelo, una funcionaria administrativa de la seguridad social fue destituida por ser de las primeras personas en ser inmunizada.



Este viernes, el presidente Moreno aclaró por su parte en Twitter que "NO han recibido la vacuna: Mi padre (94 años, mi mamacita falleció hace mucho), mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra (88 años, mi suegro falleció), consuegros, hermanos políticos".