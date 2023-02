República Dominicana vacuna "casa a casa" para contener brote de cólera

Julio Cesar Pérez se vacunó contra el cólera en República Dominicana luego de que su esposa y su hija dieran positivo en un brote que llegó proveniente de Haití, donde casi 600 personas ya fallecieron por esta enfermedad.



El plan de inmunización en territorio dominicano, de unos unos 11 millones de habitantes, comenzó en enero y ha alcanzado ya a casi 26.000 personas, según cifras oficiales. "Vamos a vacunar casa a casa", explicó a la AFP el epidemiólogo Jesús Suardi, director del área IV de salud que abarca las zonas más pobladas de la capital dominicana.



Las zonas de turismo, principal actividad económica de República Dominicana, no han sido afectadas hasta ahora por el brote.



Hacía tres años que la isla caribeña La Española, que comparten República Dominicana y Haití, no registraba casos de cólera, una infección causada por el consumo de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que también se puede contagiar de persona a persona.



Las primeras infecciones se reportaron en octubre en Haití. En ese país se ha reportado 32.754 casos sospechosos y 594 decesos, según datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).



En la vecina Dominicana, las cifras son menores: 82 contagios hasta el 22 de febrero, a medida que se intensifica el plan de vacunación.



"Yo no me contagié, a mí me tomaron muestra a ver si estaba contagiado y salí limpio. Ya ahora estoy vacunado", dijo a la AFP Pérez, habitante de La Zurza, el sector de Santo Domingo donde se detectaron los primeras infecciones.



Su esposa e hija pasaron días hospitalizadas por esta enfermedad, que causa deshidratación grave y la muerte si no se trata.



Áreas vulnerables