Republicanos critican a Biden por lentitud en el manejo del incidente del globo chino

Republicanos en Estados Unidos arremetieron el domingo contra el presidente Joe Biden por su manejo del incidente del globo chino, derribado tras permanecer varios días en el espacio aéreo estadounidense, un hecho que tensó aún más la relación entre Washington y Pekín.



Marco Rubio, vicepresidente del comité de inteligencia del Senado, criticó al mandatario demócrata por esperar tanto tiempo para alertar al público mientras el supuesto globo espía realizaba un vuelo "sin precedentes" sobre Estados Unidos.



Hubo una "negligencia en el cumplimiento del deber" de parte del gobierno, dijo el legislador republicano.



Rubio describió el sobrevuelo como un intento descarado de Pekín destinado a ridiculizar a Biden justo antes de su mensaje sobre el Estado de la Unión el martes, y para dejar sin efecto una programada visita a China del secretario de Estado, Antony Blinken.



En declaraciones a CNN, Rubio dijo que el mensaje de Pekín fue: "Tenemos la capacidad de hacer esto y Estados Unidos no puede hacer nada al respecto".



Mike Turner, presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, recurrió a una metáfora deportiva para criticar a Biden por haber esperado demasiado para derribar el globo.



"Que el presidente lo derribe sobre el Atlántico es (...) algo así como derribar al mariscal de campo después de que termina el juego. El satélite había completado su misión. Nunca se le debería haber permitido ingresar a Estados Unidos", señaló.



En Pekín, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó el sábado "el fuerte descontento y las protestas de China contra el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para atacar la aeronave civil no tripulada".



Agregó que China se reserva "el derecho de dar más respuestas necesarias".



Pekín ha dicho que el globo estaba recopilando principalmente datos meteorológicos y que se había desviado de su curso.



Desde el gobierno de Biden, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, afirmó a CNN que la operación para derribar el globo se llevó a cabo "de una manera muy eficaz, excelente", sin daños ni heridos en tierra.



El almirante Mike Mullen, exjefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, declaró el domingo que esperaba que los restos del globo se recuperaran "relativamente pronto" de las aguas de Carolina del Sur.



El artefacto chino fue derribado el sábado por un misil disparado desde un avión de combate estadounidense.



Cuando se le preguntó si pensaba que elementos del ejército chino podrían haber lanzado el globo intencionalmente para impedir la visita de Blinken, la primera del secretario de Estado a China desde que Biden asumió el cargo en 2021, Mullen dijo: "Claramente, creo que ese es el caso".



Mullen sostuvo que la nave podía maniobrarse y rechazó la afirmación de China de que podría haberse desviado de su curso.



"Esto no fue un accidente. Fue deliberado. Fue una operación de inteligencia", aseguró.