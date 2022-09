Repudio a atentado con arma de fuego contra Cristina Kirchner en Argentina

El hombre, que fue detenido, apuntó contra el rostro de la exmandataria (2007-15) a muy corta distancia con un arma que no se disparó pese a haber sido gatillada, cuando llegaba a su casa, donde se había congregado una multitud de sus seguidores.







- "Enviamos nuestra solidaridad a la vicepresidenta CFKArgentina, ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la Paz del hermano pueblo argentino. ¡La Patria Grande está contigo compañera! #FuerzaArgentina #FuerzaCristina". (Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Twitter)



- "Desde #Cuba, consternados con el intento de asesinato de @CFKArgentina , trasladamos toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta, al gobierno y al pueblo argentinos". (Presidente cubano Miguel Díaz-Canel en Twitter)



- "El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia". (Presidente de Chile, Gabriel Boric, en Twitter)



- "Toda mi solidaridad con la vicepresidenta @CFKArgentina y el pueblo argentino. El Gobierno peruano condena el atentado ocurrido hoy contra su vida. Repudiamos todo acto de violencia". (Presidente de Perú, Pedro Castillo, en Twitter)



- "Toda mi solidaridad a la compañera @CFKArgentina víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad. Cristina es una mujer que merece el respeto de cualquier demócrata del mundo. Gracias a Dios que salió ilesa". (Expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), en Twitter)



- "Repudiamos enfáticamente el atentado contra la vida de la hermana @CFKArgentina, vicepresidenta de #Argentina. Desde el Estado Plurinacional de #Bolivia, enviamos todo nuestro apoyo, a ella, su familia, el gobierno y el pueblo argentino. #TodosConCristina". (Presidente de Bolivia, Luis Arce, en Twitter)



- "Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana @CFKArgentina. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de #Argentina la derrotará". (Expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), en Twitter)



- "¡Qué le pasa al mundo! Mi solidaridad absoluta con Cristina". (Expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) en Twitter)



- "Ningún acto guiado por el odio puede soportarse. Lo sufrido hoy por @CFKArgentina no debe permitirse jamás. Mi solidaridad con ella y mi rechazo y condena contra este acto criminal". (Expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) en Twitter)



- "El Gobierno de México expresa su rechazo y condena el atentado contra la Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández".