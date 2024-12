Rescatan en Brasil a 163 obreros chinos en condiciones de esclavitud en las obras de BYD

Las autoridades brasileñas rescataron a 163 operarios chinos que trabajaban en condiciones análogas a la esclavitud en la obras de una fábrica de la automotriz BYD, informaron este lunes fuentes oficiales.



Los obreros, que fueron identificados durante labores de inspección realizadas desde noviembre pasado, trabajan para el Grupo Jinjiang, una de las empresas contratadas por la compañía china para la construcción de la fábrica en Camaçari, municipio de la zona metropolitana de Salvador, en el estado de Bahía.



Según un comunicado del Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Bahía, las condiciones de los trabajadores, tanto en los alojamientos como en el lugar de las obras, eran "precarias" y "degradantes", y el 60 % de sus salarios era retenido por la empresa, al igual que sus pasaportes.



En los alojamientos, dormían en camas sin colchón, no tenían dónde guardar sus pertenencias y "la situación sanitaria era especialmente crítica, con solo un baño por cada 31 trabajadores".



En algunas áreas de alimentación, las cocinas funcionaban en "condiciones alarmantes", sin armarios para el almacenamiento adecuado de los alimentos, algunos de los cuales fueron hallados cerca de los baños y en condiciones insalubres.



De acuerdo con el órgano fiscalizador, los comedores eran insuficientes, por lo que los trabajadores se veían obligados a comer "en sus propias camas" y a consumir agua "directamente de la llave y sin tratamiento".



En el lugar de las obras, había apenas ocho baños químicos para unos 600 trabajadores, y estos estaban en una situación "deplorable", pues carecían de papel higiénico, agua y mantenimiento adecuado.



Las autoridades también señalaron que los operarios estuvieron expuestos "a una intensa radiación solar", con "signos visibles de daño en la piel", y que se registraron varios accidentes laborales.



Asimismo, dijeron que la situación de los operarios se enmarca como "trabajo forzado", pues además de la retención de parte de su sueldo y de sus pasaportes, los trabajadores enfrentaban graves castigos si rescindían el contrato.



Los trabajadores podían perder el 40 % del sueldo que les era retenido y tendrían que pagar de su bolsillo el billete de regreso a China, así como restituir el costo del pasaje con el que llegaron a Brasil.



Según el MPT, algunos de los operarios rescatados permanecen en los alojamientos, mientras que otro grupo ya se encuentra en un hotel.



Ninguno de ellos podrá volver al trabajo, y se les rescindirán sus contratos laborales.



Los alojamientos y obras de construcción también permanecerán embargados, y no se podrán realizar actividades hasta su completa regularización por parte de los respectivos órganos de fiscalización.



Para este jueves 26 de diciembre está prevista una audiencia virtual conjunta del MPT y el Ministerio del Trabajo, para que BYD y Jinjiang presenten las medidas necesarias para garantizar las condiciones mínimas para los trabajadores.



EFE cuestionó a BYD sobre el tema, pero hasta la publicación de la nota no dio respuesta. EFE