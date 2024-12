Residente, "orgulloso" por las nominaciones en los Spirit Awards: "Es todo inesperado"

El artista puertorriqueño Residente afirma en una entrevista con EFE que está "súper orgulloso, contento y emocionado" por su nominación a mejor actor revelación en los Independent Spirit Awards por el film con el que debutó en el cine, 'In the Summers', algo "inesperado".

'In the Summers', de la colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza, fue además nominada en la categoría de mejor ópera prima , después de ganar en el Festival de Sundance el Gran Premio del Jurado a la mejor película de Estados Unidos y a la mejor dirección.

"Es todo inesperado y todo una sorpresa y si pasa algo en los Óscar pues obviamente me voy a caer para atrás, me desmayo, sería increíble", confiesa René Pérez Joglar, que está desarrollando su faceta como actor y director en el séptimo arte.

No sería la primera vez que una película es galardonada en los Spirit Awards y en los Óscar, ya ocurrió en el año 2015 con la película 'Birdman', dirigida por Alejandro G. Iñárritu.

"Estoy compitiendo con actores brutales y contra películas que tienen un súper presupuesto no solo para hacer la película, sino para promocionarse y hacer la antesala a cualquier promoción. Nosotros no tenemos ese presupuesto ni para poner un cartel en un billboard, entonces que ya se haya ganado todo esto es grande", sentencia.

Cantante, actor y ahora director

"Es sobre él y sobre Puerto Rico y explica un poco la historia de Puerto Rico que es tan desconocida, incluyendo para los propios puertorriqueños. Algo sobre lo que no nos educaron en la escuela y me parece que es importante", menciona el exintegrante de Calle 13.

Fomentar el cine entre los jóvenes puertorriqueños

"Yo estoy trabajando en una serie, escribiendo y en una película que no puedo hablar porque está empezando y como actor estoy bien selectivo, hice un casting para una película bien grande y ojalá me seleccionen", cuenta René, que no descarta y le "gustaría" en un futuro crear una escuela de cine en Puerto Rico para inculcar a las nuevas generaciones este arte y fomentar el talento boricua.