Restos de petróleo de Repsol siguen en playas tras un año de derrame en Perú

A un año del derrame de unos 12 mil barriles de petróleo de la española Repsol aún existen rastros de crudo vertido en el mayor desastre ambiental en las costas Perú, informó el ministerio del Ambiente (Minam).



"Nosotros utilizamos los protocolos nacionales e internacionales reconocidos por el Ministerio del Ambiente. Hemos realizado tomas de muestra de agua y también de suelos. Aún existe presencia de hidrocarburos en ese ecosistema y en las zonas aledañas impactadas", dijo Giuliana Becerra, viceministra de Gestión Ambiental del ministerio al diario La República.



"Para nosotros el problema no está resuelto, hay evidencia técnica de presencia de crudo en las playas. Hemos estado en campo, lo hemos visto”, agregó Becerra en declaraciones al diario El Comercio.



El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ente adscrito al Minam, en su último reporte, registró 71 sitios afectados, entre playas, islas y áreas naturales protegidas.



Luis Vásquez, jefe de comunicaciones de Repsol, señaló que brigadas solo habían tenido dificultades para realizar los trabajos de limpieza en zonas inaccesibles (12 km de playas) como el serpentín de Pasamayo al norte de Lima.



"Donde todavía estamos haciendo trabajos de limpieza son en estas zonas inaccesibles, donde no pudimos entrar en nuestros equipos para hacer las acciones de limpieza como se hubiera querido", dijo Vásquez a la radio RPP.



El derrame de unos 12.000 barriles de petróleo ocurrió el 15 de enero del año pasado cuando el buque tanque "Mare Doricum", de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla, en la costa, 30 km al norte de Lima.



El crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos.



Las actividades pesqueras y turísticas en la zona se han visto perjudicadas desde el siniestro, considerado la peor emergencia ambiental registrada por Perú.



"Cada vez que hay oleajes el petróleo sale del fondo marino. Los residuos de petróleo siguen en las orillas. No podemos trabajar" dijo a la AFP Anthony Chumpitaz, dirigente pescador de la playa Cavero en el distrito limeño de Ventanilla.



Las autoridades ambientales impusieron el 4 de enero tres nuevas multas por el equivalente a 5,7 millones de dólares a Repsol.



En los juzgados civiles peruanos se tramita desde el año pasado una demanda por 4.500 millones de dólares del Estado peruano contra Repsol y otras cinco empresas solidarias.



Se reclaman 3.000 millones de dólares por daños ambientales y 1.500 millones por daño moral a consumidores, usuarios y terceros afectados. Sobre esta demanda, en aquel momento, la petrolera dijo que "resulta infundada, improcedente e incongruente".



Repsol Perú ha informado anteriormente que más de 3.200 familias han suscrito acuerdos de compensación final, y que unas 9.900 personas cobraron "adelantos de compensación" y que tienen 95,7% de cumplimiento de su plan de acción de remediación del derrame.