Reunión de Friends en HBO Max: 10 de los mejores momentos del reencuentro de los actores de la serie

WarnerMedia

La famosa comedia estadounidense, que seguía la vida de seis amigos de entre veinte y treinta años, se terminó en 2004, después de 10 temporadas.

Por lo que ver a los seis protagonistas de este "sitcom" juntos nuevamente, hablando sobre la serie, es algo genuinamente inusual. Se sabe que, a lo largo de los años, a los periodistas se les ha advertido que no debían hacerles preguntas sobre "Friends" cuando entrevistaban a los protagonistas de esta comedia.

En este reencuentro, de poco más de una hora y media y producido por la cadena de cable estadounidense HBO, hay de todo un poco: lectura de guiones, una pasarela con un show de moda, segmentos de viejos episodios y muchas caras famosas.

Y los críticos en general han tenido comentarios positivos sobre el formato, aunque aclaran que hay partes mejores que otras.

Por ejemplo, la revista Rolling Stone señala que se trata de "una presentación sobreproducida con demasiadas estrellas invitadas y desvíos del objetivo principal", pero agrega: "Cuando permite que la icónica pandilla de seis simplemente charle, llega a un punto alto de nostalgia".

"Friends: la reunión" estará disponible para América Latina en la plataforma HBO Max, que entrara en servicio el próximo mes. En España se puede ver desde este jueves en HBO España.

Los siguientes son diez de los mejores momentos del especial.

BBC

1. "Todo parece un poco más pequeño" WarnerMedia Uno de los juegos involucra ver si Matt LeBlanc es todavía capaz de identificar las manos del "gemelo idéntico" de Joey.

El especial comienza con la llegada de David Schwimmer, el actor que interpretaba a Ross Geller, a los estudios donde se filmó la serie, que fueron reconstruidos para la ocasión, incluidos los dos apartamentos principales y el famoso café Central Perk.

Lo siguen los otros miembros del elenco, uno por uno, y se produce el primer momento emotivo: el reencuentro de los seis actores.

"Todo me parece más pequeño, todo el escenario", señala Matt LeBlanc, el actor que interpretó a Joey Tribbiani. "Eso es imposible, porque ninguno de los seis ha crecido desde entonces", responde Jennifer Aniston, Rachel en la serie.

A lo que Le Blanc responde bromeando: "Habla por ti", una referencia a que él sí está un poco más grande que antes.

Enseguida empiezan a compartir recuerdos. LeBlanc revela que Courteney Cox, Monica Geller en la serie, escribía partes de su parlamento en la mesa de la cocina, junto al bol de las frutas, para no olvidarse sus líneas.

"Tenías este gran momento y te había costado memorizarlo toda la semana, entonces lo escribiste en la mesa para no olvidarlo. Y cuando no estabas mirando, yo lo borré. ¡Estabas tan molesta!", recordó el actor.

Cox recordó el momento entre risas: "Había mucho diálogo escondido entre esas manzanas", confirmó la actriz.

2. No se acuerdan de algunos episodios

WarnerMedia El presentador británico James Corden entrevista al elenco frente a la famosa fuente de los créditos iniciales

Hace poco Matthew Perry, el actor que le daba vida a Chandler Bing, señaló que no recordaba al menos tres años de su trabajo en Friends.

Pero no es el único.

Cuando Aniston habla del capitulo llamado "El de la pelota" (The One With The Ball) de la temporada cinco, en el que todos están lanzándose una pelota por horas, Schwimmer admite que "no lo recuerdo para nada", y parece genuinamente perplejo.

"Hay temporadas que nunca vi", admite Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay.

"Michel (Stern, su esposo) y yo comenzamos a ver algunos capítulos de la temporada 4, que pensé que ya había visto. Él la disfrutó mucho más, porque yo estaba mortificada conmigo misma".

Perry admitió que tampoco había vuelto a ver la serie, mientras Schwimmer señaló: "No la había visto en 17 años, hasta que mi hija comenzó a verla el año pasado y eso me absorbió de nuevo".

Pero los otros actores aceptaron que la habían visto entera en estos años, especialmente LeBlanc y Cox.

"Yo me siento muy orgulloso de la serie, porque realmente es muy buena", dijo LeBlanc. Y recordó su escena favorita, que involucra a Ross y sus pantalones de cuero.

"Esa escena todavía me hace reír mucho", señaló.

"Me pasó que el otro día estaba en la cocina con Marina (su hija). Estábamos cenando y le dije 'mira esto, es muy divertido, mira a David'", agregó.

3. Tomas descartadas

Getty Images Este programa especial tiene nuevas tomas como un baile de Chandler.

Después de ver miles de veces videos de los bloopers de la serie en YouTube, es impensable para los fans que existiesen escenas o tomas inéditas que nadie hubiera visto.

Pero resulta que sí existen.

Hay una toma, en la que aparece una broma que no estaba en el guion subida de tono -que no podemos repetir aquí- durante una escena en la que Monica y Chandler están en la cama.

Y hay otra escena en la que Perry hace un baile hilarante cuando no puede recordar uno de sus diálogos, y detrás de él aparecen LeBlanc y Schwimmer haciendo el mismo baile cuando intentan repetir la toma.

4. La necesidad de Perry por las risas no fue saludable

WarnerMedia

De los seis actores, Perry probablemente sea el que menos está en cámara durante la reunión y, cuando se lanzó el avance hace unas semanas, algunos fanáticos expresaron preocupación por su apariencia y su forma de hablar (sus luchas con las adicciones han sido bien documentadas a lo largo de los años).

Pero realmente el actor se abrió bastante cuando habló sobre cómo lo afectaron profundamente algunos aspectos de su trabajo, especialmente el buscar la validación del público que asistía en vivo a las grabaciones.

"Sentía como que iba a morir si ellos no se reían. Y eso no es saludable. Algunas veces yo decía una línea y ellos no se reían y yo comenzaba a sudar y a convulsionar. Si no conseguía la risa que se suponía que debía tener, me volvía loco. Y lo sentía cada noche", confesó el actor.

Después recordó que interrumpió la grabación de una escena en la que accidentalmente LeBlanc se tropezó con la alfombra, lo que causó las risas entre el público.

"Yo pensé, 'alguien está causando risas y no soy yo'. No lo podía manejar. Yo necesitaba causar ese efecto también ", señaló Perry.

Ese deseo de aprobación por parte del público evidentemente tuvo un impacto en todo su trabajo. Cuando Perry presentó su obra de teatro "The End of Longing", en 2016, hizo muchas reescrituras durante la temporada que estuvo en cartel, con la inclusión de nuevos chistes a medida que avanzaban las funciones.

5. Advertencia: una escena no recomendable para estómagos delicados

Getty Images Matt LeBlanc tuvo su brazo en cabestrillo durante varias semanas después del accidente.

El capítulo "El que nadie estaba listo", uno de los favoritos de la serie, trata sobre una disputa entre Chandler y Joey por un sillón reclinable.

En un momento del episodio, ambos intentan lanzarse sobre el sillón al mismo tiempo y Joey finalmente llega primero después de arrojarse por sobre los muebles.

"Hicimos tres tomas perfectas. Solo Dios sabe por qué grabamos una cuarta", recuerda Marta Kauffman, una de las creadoras del programa.

Entonces LeBlanc cuenta el resto de la historia: "Fui a saltar sobre la mesa de café, de alguna manera tropecé, mis piernas se levantaron por el aire y mi hombro se salió de lugar",

LeBlanc ya había contado esta historia en otros programas de televisión, pero en este especial agregaron la toma original del accidente, en el que se puede ver el hombro dislocado.

"Llegaron los paramédicos y tuvieron que llevarlo al hospital. Ahí se terminó ese día de grabación", recordó David Crane, el otro creador de la serie.

El hombro dislocado del actor fue evidente en los episodios posteriores, pero los guionistas hicieron que Joey sufriera la lesión fuera de la pantalla (mientras saltaba en su cama) para explicar por qué su brazo estaba en un cabestrillo.

6. Las preguntas están de vuelta

WarnerMedia

Schwimmer vuelve a repetir el cuestionario de la cuarta temporada, donde los hombres y las mujeres compiten entre sí para ver quién se conoce mejor.

En una nueva ronda de preguntas, Schwimmer les pide a las integrantes del elenco que identifiquen un personaje de un clip de audio tomado de un episodio anterior. "Ese es mi mono", dice la voz misteriosa.

"¿El señor Hinkle?" aventura Kudrow. "No, ¿cómo se llama?"

"Es el tipo que vive abajo", dice Aniston, tratando de ubicarlo. "¿Señor Wriggles?"

Probablemente ustedes hayan adivinado que la respuesta correcta es el siempre gruñón Heckles. Afortunadamente, los seis actores lo hacen mejor en algunas de las otras rondas.

7. Muchos invitados especiales

Getty Images Malala Yousafzai y David Beckham explican por qué se enamoraron del programa.

Algunas otras celebridades fueron invitadas a participar en las actividades de este show de reunión.

No vamos a revelarles quiénes son y arruinarles la sorpresa, pero hay un invitado muy especial que hace un dúo con Kudrow para una versión de la popular canción "Smelly Cat", un auténtico éxito de "Friends".

Otros famosos se suman para hablar de la influencia que esta sitcom ha tenido en su vida.

"Mi mamá me compró el DVD con todas las temporadas cuando estaba en la primaria. Y me ayudó mucho para aprender inglés", contó RM, de la banda coreana BTS.

Por su parte, la premiada con el Nobel de la Paz Malala Yousafzai reveló que su capítulo favorito es "El de la rutina", en el que Ross y Monica hacen un baile que tenían ensayado desde la secundaria.

Mientras que Kit Harrington, el actor que interpreta a Jon Snow en la serie "Juego de Tronos", señaló que su secuencia preferida es la famosa del "pivot", en la que Ross, Rachel y Chandler intentan subir un sillón por unas escaleras demasiado estrechas.

"Tendría que decir que me parezco más a Monica, porque soy un fanático de la limpieza", dijo el exastro de fútbol David Beckham. "He viajado mucho, siempre ando en hoteles y extraño mucho a mi familia, entonces pongo Friends para que me arranque una sonrisa".

8. El falso Joey casi es el verdadero Joey

WarnerMedia Matt LeBlanc casi se pierde el papel de Joey

Los creadores de la serie compartieron varios momentos del detrás de cámara, como el momento en que Cox hizo la audición para el papel de Rachel antes de ser escogida para ser Monica.

Pero hay otros detalles. Como por ejemplo lo difícil que fue el proceso de audición para el papel de Joey. Crane. Uno de los creadores, confesó que el casting había quedado empatado entre LeBlanc y otro actor.

"Pero lo divertido de esta historia es que ese actor terminó actuando en la serie, en el capítulo de "El del Unagi" en el que irónicamente interpretó al falso Joey", recordó.

Eso significa que el otro actor en la carrera era Louis Mandylor, quien aparece en el episodio de la sexta temporada como parte de una trama en la que Joey está tratando de ganar dinero fingiendo que tiene un hermano gemelo.

9. Los amigos de Friends también aparecieron

WarnerMedia Maggie Wheeler (Janice en la serie) es una de las muchas estrellas invitadas que comparten recuerdos con el elenco.

En un momento del programa James Corden, el conductor, pregunta al grupo quién tiene la risa más fuerte y distintiva... y todos miran hacia Kudrow.

Pero luego se escucha: "¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creer que no me hayan mencionado!", grita Maggie Wheeler (quien interpretó a Janice) desde un lado del escenario, sorprendiendo al elenco y uniéndose a ellos para charlar en el icónico sofá.

James Michael Tyler, el Gunther de Central Perk, es el único invitado que se une a través de Zoom.

"Fueron los 10 años más memorables de mi vida", confirmó. "No podría haber imaginado una experiencia mejor".

"¿Había alguien que no le gustara al elenco mientras trabajaba en el programa?", preguntó Corden.

"El mono", responden LeBlanc y Schwimmer al instante, refiriéndose al compañero de Ross, Marcel.

"Soy un amante de los animales", dice Schwimmer, "pero lo que inevitablemente comenzó a suceder fue que [las escenas] se estropeaban porque el mono no hacía bien su trabajo, teníamos que repetir... y eso pasaba una y otra vez".

10. ¿La película?

HBO Max

Para una serie no es fácil mantener una escritura nítida, personajes que generen empatía, historias bien observadas, buena química en pantalla y altos índices de audiencia durante 10 años.

Pero "Friends" lo hizo, sin siquiera desgastarse de manera notoria.

Los fanáticos de la comedia estadounidense a menudo dicen, solo medio en broma, que cada situación en la vida puede estar relacionada con una historia de Friends.

Y aunque algunas secciones de esta reunión se sienten un poco acartonadas, en última instancia HBO ha logrado un especial elegante y bien hecho que no decepcionará a los devotos.

Durante años, muchos fanáticos han estado desesperados por una reunión con guion, con las estrellas repitiendo sus papeles en una nueva serie o una película. Pero no es difícil adivinar cómo reaccionó el elenco cuando Corden les preguntó si lo han considerado.

"No. Lo siento, no lo he hecho", señaló Kudrow.

"Una vez escuché a Kauffman y a Crane decir, y estoy completamente de acuerdo, que terminaron muy bien el programa, que la vida de todos es muy linda y que tendrían que desentrañar todas esas cosas buenas para que haya historias. Y yo no quiero que se enrede el final feliz de nadie", agregó la actriz.

"Además, a nuestra edad... basta. Hay que crecer".

Amén.

