Revelan lujos de hijo del presidente de Colombia que desbordan sus ingresos: vive en un penthouse de $us 550.000

Uno de los cuestionamientos es que el hijo mayor del presidente Petro está residiendo en un exclusivo penthouse en el norte de Barranquilla valuado en $2.500 millones ($us 550.000), en el que un canon arrendamiento mensual puede llegar a costar $25 millones ($us 5.225). El diputado del Pacto Histórico en el Atlántico, según los extractos bancarios a los que accedió Cambio, también compra joyas, contrata tratamientos estéticos y paga por noches en hoteles cinco estrella en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico.



En 2019, cuando su padre Gustavo Petro ejercía oposición y encaminaba su campaña hacia la Presidencia de la República, Nicolás Petro vociferó en su cuenta de Twitter: “Me han preguntado que en qué me diferencio de los hijos de Uribe, mi respuesta es que yo no tengo zonas francas ni centros comerciales, siempre he sido un joven humilde".