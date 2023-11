Ricos y pobres comparten tradición de carruajes fúnebres en Nicaragua

En el féretro va su madre. "Le estamos cumpliendo (...) Ella me pidió que, en dado caso que ella llegara a faltar, a fallecer, que la lleváramos a lo tradicional, en coche", cuenta con tristeza López, de 42 años.

"No hay categoría"

"El coche lo lleva el más rico, el medio rico y el que no tiene casi nada, no hay distinción. En los coches no hay categoría como sí hay en las cajas (ataúdes)", que su precio depende del estilo y de la calidad de la madera, afirma.