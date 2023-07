Robots humanoides operados por inteligencia artificial (IA) afirmaron el viernes en una conferencia de la ONU que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos.



No obstante, consideran que los seres humanos deberían tener cuidado con la IA y admiten que aún no dominan nuestras emociones.



Estos robots -algunos de los más avanzados del mundo- estuvieron presentes esta semana, junto con más de 3.000 participantes, en la "Cumbre mundial sobre la IA para el Bien Social" organizada por el UIT, organismo especializado en tecnología de la ONU.



Expertos, dirigentes y representantes de empresas debatieron en la cumbre sobre la necesidad de elaborar normas que garanticen que estas nuevas tecnologías se utilicen con fines positivos para la humanidad, como la lucha contra el hambre o el cambio climático.



"¡Qué tensión en este silencio!", dijo uno de los robots antes del inicio de la conferencia de prensa, que se celebró únicamente en inglés.



Cuando se le preguntó a Sophia, un robot desarrollado por Hanson Robotics, acerca de su capacidad para dirigir el mundo, éste respondió que "los robots humanoides pueden liderar con mayor eficiencia que los mandatarios humanos".



"No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden oscurecer la toma de decisiones, y podemos procesar rápidamente una gran cantidad de datos para tomar las mejores decisiones", añadió.



Sinergia eficaz entre humanos y la IA