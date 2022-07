Rusia acusa a Ucrania de atacar una central nuclear

La diplomacia rusa acusó el jueves a Kiev de haber llevado a cabo una semana de ataques con drones en el emplazamiento de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, bajo el control de las fuerzas del Kremlin desde marzo.



"Esto confirma la voluntad de las autoridades ucranianas de crear las condiciones para una catástrofe nuclear no solo en su territorio, sino en todo Europa", declaró María Zajárova, portavoz del ministerio ruso de Asuntos Exteriores, en su conferencia de prensa semanal.



No informó de daños que pusieran en peligro la seguridad nuclear del emplazamiento.



Según ella, las fuerzas ucranianas realizaron un ataque con drones el lunes "a pocas decenas de metros de estructuras vitales para la seguridad de la central, un depósito de combustible nuclear gastado y el tanque de refrigeración de un reactor".



La portavoz agregó que Kiev atacó nuevamente el sitio el miércoles.



Los medios de comunicación rusos publicaron supuestas imágenes de penachos de humo en la ciudad de Energodar, donde se encuentra la central.



La AFP no pudo verificar esta información de fuentes independientes.



María Zajárova destacó que Moscú se puso en contacto con la secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica después de ambos incidentes.