Rusia acusa a Ucrania de desempeñar papel "clave" en protestas antisraelíes en un aeropuerto

Rusia acusó este lunes a Ucrania de haber desempeñado un papel "clave" en el asalto a un aeropuerto en la república rusa de Daguestán, de mayoría musulmana, por parte de manifestantes que supuestamente buscaban a pasajeros israelíes.



Una muchedumbre invadió el domingo por la noche la pista y la terminal de un aeropuerto de la capital Majachkalá, en medio de las tensiones provocadas en el mundo por los mortíferos bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza en represalias al sangriento ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre.



Los enfrentamientos fueron "el resultado de una provocación planificada y dirigida desde el exterior" en la que Kiev desempeñó un papel "clave y directo", declaró en un comunicado el lunes la portavoz del ministerio ruso de Relaciones Exteriores, María Zajárova.



El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, había indicado anteriormente que los hechos eran "en gran parte resultado de una injerencia externa", sin precisar el origen.



Con las "imágenes en televisión de los horrores que se producen en la Franja de Gaza", es "muy fácil para los enemigos aprovecharlas y provocar la situación", añadió.



El presidente ruso, Vladimir Putin, abordará en una reunión el lunes por la noche "los intentos occidentales de utilizar los acontecimientos en Oriente Medio para dividir a la sociedad rusa", según el Kremlin.



"Lo ocurrido es un intento de sembrar la discordia entre musulmanes y judíos en Rusia, que mantienen buenas relaciones de amistad y cooperación desde hace siglos", declaró en un comunicado el patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa y ferviente apoyo de Putin.



- Búsqueda de pasajeros -

Videos difundidos en las redes sociales y les medios de comunicación rusos mostraron un grupo de personas controlando los vehículos que salían del lugar, derribando puertas en el terminal y rodeando un avión en la pista.



Uno de los manifestantes sostenía un cartel que rezaba "los asesinos de niños no tienen lugar en Daguestán", según uno de los videos.



La página web Flightradar indicó que un vuelo de la compañía Red Wings procedente de Tel Aviv aterrizó en Majachkalá a las 19:00 horas (12 hora de Bolivia).



Según el medio independiente ruso Sota, se trataba de un vuelo en tránsito que debía despegar de nuevo hacia Moscú dos horas más tarde.



Las autoridades locales no indicaron por el momento si el vuelo y los pasajeros pudieron continuar el trayecto.



El lunes, un gran dispositivo de seguridad rodeaba el aeropuerto, y empleados empezaron a reparar las barreras dañadas, según un periodista de la AFP presente.



El aeropuerto sufrió "daños importantes", explicó su director general, pero pudo reabrir por la tarde el lunes, según la agencia de aviación rusa.



La policía detuvo a 60 personas y más de 150 "participantes activos en los disturbios" fueron identificados, indicó un comunicado del ministerio ruso del Interior.



Nueve policías resultaron heridos, de los cuales dos fueron hospitalizados, agregó.



- "Traidores" de Ucrania -

Serguéi Mélikov, el presidente de Daguestán, una república del Cáucaso ruso, ya afirmó el lunes por la mañana que los disturbios habían sido organizados desde territorio ucraniano, en pleno conflicto armado entre Kiev y Moscú.



"Los iniciadores de esta acción son evidentemente nuestros enemigos, los que la organizaron desde territorio ucraniano", declaró Mélikov a la prensa, citado por la agencia Ria-Novosti.



Mélikov acusó en particular a un canal de Telegram crítico con las autoridades locales, "Utro Daguestán", dirigida por "traidores" de Ucrania.



Ese canal, seguido por unas 60.000 personas, difundió un llamado a concentrarse en el aeropuerto de Majachkalá el domingo por la noche, para impedir la llegada de pasajeros "indeseables" en el vuelo de Red Wings procedente de Tel Aviv.



Durante los incidentes, Israel llamó a Rusia a proteger a "todos los ciudadanos israelíes y a todos los judíos". Estados Unidos condenó por su parte las "manifestaciones antisemitas".



La agencia de noticias RIA Novosti informó el domingo que un centro judío fue incendiado en Nálchik, la capital de Kabardia-Balkaria, otra república del Cáucaso Norte.