Rusia advierte a Corea del Sur contra el envío de armas a Ucrania

Rusia advirtió este miércoles a Corea del Sur que no debería enviar armas a Ucrania, después de que el gobierno surcoreano pareciera abrir la puerta a esta posibilidad para ayudar a Kiev si se produce un ataque a gran escala contra la población civil.



Hasta ahora, Corea el Sur, aliado de Estados Unidos, ha proporcionado asistencia no letal y humanitaria a Ucrania, pero siempre ha descartado entregar armas a Ucrania.



Sin embargo, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, indicó a la agencia Reuters el miércoles que "si se produjera una situación que la comunidad internacional no pudiera tolerar, como un ataque a gran escala contra civiles, una masacre o una violación grave del derecho de la guerra, nos podría resultar difícil insistir en que solo se proporcione ayuda humanitaria o financiera".



El Kremlin afirmó que empezar a proveer armas significaría una implicación indirecta en el conflicto en Ucrania.



"Desgraciadamente, Seúl tomó una posición bastante inamistosa en toda esta historia", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la prensa.



"Empezar las entregas de armas significará indirectamente un cierto nivel de implicación en este conflicto", agregó.



Por su parte, Dmitri Medvedev, que fue presidente de Rusia de 2008 a 2021, indicó que Moscú podría responder enviando armas a Corea del Norte.



"Me pregunto qué dirán los habitantes de ese país [Corea del Sur] cuando vean las armas rusas más modernas con sus vecinos más cercanos, nuestros socios de [Corea del Norte]", declaró Medvedev en Telegram.