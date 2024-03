Rusia celebra elecciones para consolidar el poder de Putin, con Ucrania de telón de fondo

El Kremlin presentó las elecciones como una oportunidad para que los rusos expresen su apoyo a la ofensiva en Ucrania , que por su parte las calificó como ilegítimas y llamó a sus aliados occidentales a no reconocer el resultado .

La viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, se unió a la fila en la capital alemana. A su alrededor, algunos llevaban pancartas en las que se podía leer "No a Putin, no a la guerra" y "Putin es un asesino".

Leonid Volkov, estrecho colaborador de Navalni, dio las gracias a los que mostraron su oposición. "El mundo les ha visto. Rusia no es Putin, Rusia son ustedes", escribió en X.

"Vivimos en un país en el que vamos a la cárcel si decimos lo que pensamos. Por eso, cuando me encuentro en momentos como este y veo a mucha gente, me doy cuenta de que no estamos solos", afirmó Regina, de 33 años.