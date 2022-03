Rusia decide arriesgar a sus generales y los manda al frente de la batalla en Ucrania

Escucha esta nota aquí

La muerte confirmada de un general ruso en el frente ucraniano y las versiones, desmentidas, sobre un segundo deceso de otro, confirma que Rusia decidió enviar a los oficiales superiores al frente, arriesgándose a sufrir pérdidas.



La municipalidad de la ciudad de Novorosiisk, en el sur de Rusia, confirmó la semana pasada que el general Andrei Sukhovetski, comandante adjunto del 41º ejército, murió como "héroe" en Ucrania tras haber estado en Siria entre 2018 y 2019.



El general Vitali Gerassimov --no confundir con el jefe de Estado mayor ruso Valeri Gerassimov-- fue dado por Ucrania como muerto en combate por Ucrania.



"Otro general de dos estrellas murió hoy de lado ruso; es el segundo en doce días", informó en CNN el general estadounidense retirado Mark Hertling.



Rusia ha desmentido la muerte de Gerassimov. Una cadena Telegram pro-Kremlin afirmó el martes que estaba "vivo, con buena salud y asumía sus tareas militares".



Rumores más difíciles de verificar registraban en los últimos días otros oficiales rusos muertos, en una ofensiva notoriamente menos eficaz de lo esperado por el presidente Vladimir Putin.



"Eso significa que se requiere que el jefe se exponga en el frente, dadas las dificultades", indicó el domingo una fuente militar a la AFP.



Estas informaciones confirman las dificultades de un ejército ruso superpotente en el papel, pero confrontado desde el inicio de la invasión de Ucrania a una resistencia encarnizada y con muchas dificultades de comando, estrategia y suministros.



El sábado el coronel francés Michel Goya sugirió que eso muestra la necesidad de que los comandantes de grandes unidades se acerquen al frente "para evitar una cadena de comando saturada y compensar así la falta de iniciativa de las unidades".



Y mencionaba la posible "acumulación anárquica de estructuras de comando diferentes tras la sucesión de reformas" militares en Rusia.



- "Arriesgarse -

Todos los analistas consultados por la AFP coinciden en la sorprendente falta de preparación del ejército ruso antes de la ofensiva.



Alexander Grinberg, analista en Jerusalem Institute for Security and Strategy (JISS), destaca que aunque las condiciones de la supuesta muerte de Gerassimov se desconocen, a Sukhovetski lo habría matado un francotirador.



Murió al inicio de la operación porque en el bando ruso "nadie nunca contempló la posibilidad de la guerra" señaló a la AFP.



"Pensaron que sería un operativo de tipo policial para instalar un gobierno leal a Rusia en vez de Zelenski", agregó. "Es imposible que un oficial de ese rango estuviera tan cerca de los combates", agregó.



Elie Tenenbaum, investigador del Instituto francés de relaciones internacionales (IFRI), considera por su parte que la presencia en el terreno de militares de ese nivel muestra que el gobierno ruso "pide a los generales encabezar sus tropas y arriesgarse" para compensar la falta de ánimo de los combatientes.



"Las fuerzas rusas fueron prevenidas de la naturaleza de las operaciones solo 24 horas antes. Otras solo fueron avisadas cuando ingresaron a Ucrania", dijo.



"Se presenta un grave problema de confianza con los cuadros", señala y menciona "problemas de moral de las tropas y sin duda deserción, con vehículos abandonados en el campo".



Pero Tenenbaum pide no sobreestimar la importancia estratégica de esas pérdidas de altos generales, pues tales funciones pueden ser asumidas por generales de menor nivel.